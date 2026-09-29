Honor Magic 9 Pro Max ra mắt với 2 camera 200MP, giá từ 25,1 triệu đồng

Honor Magic 9 Pro Max vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, hướng tới phân khúc smartphone cao cấp với trọng tâm là khả năng chụp ảnh và quay video.

Hai camera 200 MP, chống rung tới 8 stop

Điểm đáng chú ý nhất trên Magic 9 Pro Max là cụm ba camera phía sau, gồm camera chính 200 MP sử dụng cảm biến 1/1,28 inch, camera telephoto 200 MP với cảm biến 1/1,4 inch và camera góc siêu rộng 50 MP khẩu độ f/2.0.

Honor Magic 9 Pro Max.

Camera chính có khẩu độ f/1.57, đi kèm chống rung quang học được chứng nhận CIPA 8.0, tương đương khả năng bù rung lên tới 8 stop theo tiêu chuẩn của Camera & Imaging Products Association. Với người dùng thường chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng hoặc quay video khi cầm máy bằng tay, thông số này có thể giúp giảm ảnh hưởng của rung tay.

Đáng chú ý hơn, cụm camera chính còn có cơ chế ổn định ở cấp độ gimbal với góc chuyển động tối đa 3 độ. Module camera có thể nghiêng và dịch chuyển trong phạm vi này để hỗ trợ ổn định hình ảnh.

Camera telephoto 200 MP sử dụng cảm biến 1/1,4 inch, khẩu độ f/2.6 và cũng hỗ trợ CIPA 8.0. Trong khi đó, camera góc siêu rộng 50 MP có khẩu độ f/2.0, phục vụ các cảnh cần trường nhìn rộng hơn.

3 màu của Honor Magic 9 Pro Max.

Ở mặt trước, Honor trang bị camera selfie 55 MP với cảm biến hình vuông và công nghệ 3D Deep Sensing. Thiết kế này cho phép người dùng chụp ảnh nhóm theo chiều ngang trong khi vẫn cầm điện thoại theo chiều dọc.

Hệ thống camera còn được hỗ trợ bởi chip xử lý hình ảnh Honor H1.

Công cụ quay phim hướng tới người dùng sáng tạo nội dung

Máy hỗ trợ quay “Cinema Grade” ở độ phân giải tối đa 4K 60fps, màu 10-bit và không gian màu ARRI Wide Gamut 3.

Honor Magic 9 Pro Max có cụm camera siêu ấn tượng.

Một trong những điểm khác biệt nằm ở hệ thống màu do Honor hợp tác với ARRI phát triển. Magic 9 Pro Max cung cấp 14 preset hình ảnh ARRI và tối đa 87 “look” thuộc 9 nhóm sáng tạo. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ hơn 1.000 LUT dành cho ARRI LogC3.

Máy cũng có tính năng LiveVideo, ghi lại 1,5 giây trước thời điểm người dùng nhấn nút chụp. Cách hoạt động này nhằm hạn chế bỏ lỡ những khoảnh khắc diễn ra quá nhanh.

Honor còn giới thiệu bộ phụ kiện SmallRig Mobile Video Kit cùng hai bộ chuyển đổi telephoto Honor Teleconverter G200 và G500.

Ở phần âm thanh, smartphone được trang bị microphone “cinema-grade”, có khả năng thu âm ở khoảng cách lên tới 20 m và giảm âm thanh không mục tiêu trong phạm vi 60 độ. Người dùng có thể lựa chọn các chế độ như Micro-Detail, Ultra-Long Range và Extreme Noise Reduction.

Màn hình 120 Hz, chip mới và pin 8.800 mAh

Ngoài camera, Magic 9 Pro Max được trang bị màn hình LTPO OLED 6,8 inch với tần số quét 1 - 120 Hz. Màn hình hỗ trợ 1,07 tỷ màu, bao phủ 100% DCI-P3, độ sáng tối đa 2.000 nit và PWM dimming 4.320 Hz.

Hộp đựng và phụ kiện.

Máy sử dụng lớp phủ chống phản chiếu cùng lớp bảo vệ nanocrystal chống trầy xước.

Bên trong là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Máy còn sử dụng chip kết nối Honor C3, được thiết kế để cải thiện khả năng duy trì tín hiệu trong những môi trường như thang máy, đường hầm hoặc tàu điện ngầm.

Dung lượng pin đạt 8.800 mAh nhờ công nghệ silicon-carbon. Thiết bị hỗ trợ sạc có dây 100 W và sạc không dây 80 W.

Phần mềm cài sẵn là MagicOS 11 dựa trên Android 17. Honor cho biết máy sẽ nhận 7 năm cập nhật bảo mật, tần suất ít nhất 3 tháng/ lần.

Thân máy 233 g, chuẩn chống nước IP69K

Magic 9 Pro Max có kích thước 161,64 x 76,98 x 8,59 mm và trọng lượng 233 g. Máy được bán với ba màu Moss Green, Shadow Black và Glacier Silver.

Khối camera lớn chiếm đáng kể diện tích mặt lưng do phải chứa hai cảm biến 200 MP cùng hệ thống chống rung.

Honor Magic 9 Pro Max khá bền.

Về độ bền, smartphone đạt các chuẩn IP68, IP69 và IP69K về khả năng chống bụi, nước. Người dùng có thể sử dụng điện thoại ngoài trời hoặc trong các môi trường có nguy cơ tiếp xúc với nước và bụi.

Honor Magic 9 Pro Max hiện mới được công bố tại Trung Quốc. Giá khởi điểm là 6.499 Nhân dân tệ, tương đương 25,1 triệu đồng. Hiện vẫn chưa rõ mức giá và thời điểm phát hành chính thức tại thị trường quốc tế.