Chiếc smartphone có pin khủng khiến iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra xấu hổ

Ngày nay, dung lượng pin smartphone luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà người tiêu dùng quan tâm. Dù là iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 hay Galaxy S26 Ultra, khả năng sử dụng lâu dài của thiết bị luôn được đặt lên hàng đầu.

Tổng dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra chỉ là 10.391 mAh.

Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục cho ra mắt những chiếc điện thoại với pin dung lượng lớn, ba ông lớn công nghệ là Google, Apple và Samsung vẫn chưa đưa dung lượng pin 5.000 mAh trở thành tiêu chuẩn cho sản phẩm của mình.

Sắp tới, Honor X9e Pro sẽ ra mắt với một viên pin khổng lồ, lên tới 11.000 mAh, vượt xa tổng dung lượng pin của cả iPhone 18 Pro Max (5.391 mAh) và Galaxy S26 Ultra (5.000 mAh), tổng cộng chỉ đạt 10.391 mAh. Mặc dù hiệu suất phần mềm như One UI và iOS có thể tối ưu hóa thời gian sử dụng, nhưng không thể phủ nhận rằng dung lượng pin của Honor X9e Pro vẫn nổi bật hơn hẳn.

Ngoài dung lượng pin ấn tượng, Honor X9e Pro còn gây chú ý với màn hình hỗ trợ độ sáng tối đa lên đến 10.000 nits, trong khi iPhone 18 Pro Max chỉ đạt 3.000 nits. Thiết bị này cũng được trang bị camera kép với cảm biến chính 108 MP, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc ngược 27W, cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K. Honor X9e Pro sẽ có 4 màu sắc: Tím Hoàng Gia, Vàng Bình Minh, Nâu Đỏ và Đen Huyền Thoại, dự kiến ra mắt vào ngày 24/9 tại Malaysia.

Trong khi Honor X9e Pro có pin dung lượng đến 11.000 mAh.

Người tiêu dùng hiện nay đang ngày càng ưa chuộng những chiếc smartphone có dung lượng pin lớn. Một số người dùng trên các diễn đàn như Reddit đã chia sẻ rằng họ chuyển từ Pixel 8 Pro sang Oppo Find X9 Pro chỉ vì vấn đề thời lượng pin. Trong khi Pixel 8 Pro có pin 5.050 mAh, Oppo Find X9 Pro lại sở hữu pin 7.500 mAh.

Được biết, công nghệ pin silicon-carbon đang cho phép các thương hiệu Trung Quốc trang bị pin dung lượng lớn, trong khi Samsung, Google và Apple vẫn sử dụng pin lithium-ion. Tin vui là cả Google và Samsung đang xem xét áp dụng công nghệ pin mới cho các sản phẩm sắp ra mắt. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về việc Apple có kế hoạch chuyển đổi hay không. Nếu muốn thu hút người dùng, Apple cần xem xét việc nâng cấp dung lượng pin cho các sản phẩm của mình.