Honor Play 11 lộ diện với pin "khủng" 8.300 mAh, độ bền chuẩn quân đội

Honor sắp ra mắt mẫu điện thoại tầm trung mới mang tên Honor Play 11, với trọng tâm chính là thời lượng pin thay vì hiệu năng mạnh mẽ. Theo Gizmochina, mẫu smartphone dự kiến sẽ được bán ra vào cuối tháng này.

Honor Play 11 (mã hiệu MRK-AN00) được trang bị khả năng chống nước và bụi đạt tiêu chuẩn IP69K, cùng viên pin dung lượng lớn 8.300 mAh. Máy có độ dày 8.3mm, sở hữu màn hình LCD 6.87 inch với độ phân giải 1592×720 và tần số quét 120Hz. Mặt sau của thiết bị là camera chính 50MP, đi kèm với bộ vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 của Qualcomm. Honor Play11 hỗ trợ sạc nhanh 45W khi sử dụng cáp.

Ngoài ra, thông tin rò rỉ cũng cho biết máy sẽ có màn hình TFT LCD dạng đục lỗ, Bluetooth 4.2 và hỗ trợ NFC. Chiếc điện thoại này đã nhận được các chứng nhận cần thiết tại Trung Quốc (3C và giấy phép truy cập mạng) và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 năm 2026.

Tài liệu quảng cáo của Honor nhấn mạnh vào tính thực tiễn của sản phẩm, với khả năng chống nước IP69K, thời lượng pin dài, khả năng chống rơi đạt chuẩn SGS 5 sao và nút điều khiển một chạm tích hợp AI. Những yếu tố này phù hợp với chiến lược của Honor trong việc phát triển dòng Play giá cả phải chăng, tập trung vào độ bền và thời lượng pin.

Để so sánh, mẫu Honor Play 10 5G ra mắt đầu năm nay cũng áp dụng công thức tương tự, với viên pin 7.000 mAh, sạc nhanh 45W, màn hình LCD 6.8 inch 120Hz, bộ xử lý Snapdragon 6s Gen 3, camera chính 50MP và chuẩn chống nước IP65. Honor Play 11 hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh này, với dung lượng pin tăng lên 8.300 mAh và độ bền đạt chuẩn IP69K, trong khi vẫn giữ nguyên kích thước màn hình và độ phân giải camera.

Đối với những ai quan tâm, Snapdragon 4 Gen 4 có điểm chuẩn tương đương với Snapdragon 6s Gen 3 trong các bài kiểm tra như Geekbench và AnTuTu. Thông tin chính thức về giá cả và các tùy chọn bộ nhớ cụ thể vẫn chưa được công bố.