Ông Trump ký thỏa thuận 'ràng buộc đạo đức' trong bữa trưa với tỷ phú AI

"Những lãnh đạo hàng đầu thế giới đã ký và tôi cũng ký văn kiện đó với tư cách Tổng thống Mỹ. Đó thực sự là một hình thức bảo vệ", Tổng thống Mỹ Trump nói với phóng viên sau bữa trưa tại Nhà Trắng hôm 29/9, thêm rằng Nhà Trắng đang xem xét xây dựng ủy ban 10 người để giám sát ngành AI.

Theo Politico, Tổng thống nói rằng giới lãnh đạo AI đã bảo đảm đang triển khai biện pháp bảo vệ đối với các mô hình, bất chấp những vụ tác nhân thoát vòng kiểm soát và tấn công hệ thống bên ngoài được công bố gần đây.

"Tôi đang thấy tinh thần tự quản lý rất mạnh mẽ", ông nói.

Sơ đồ chỗ ngồi được ông Trump đăng trên mạng xã hội trước sự kiện cho thấy CEO Nvidia Jensen Huang và ông chủ SpaceX Elon Musk ngồi hai bên Tổng thống Mỹ, tiếp đó là Mark Zuckerberg và CEO Google Sundar Pichai. Ở phía đối diện là Phó tổng thống JD Vance.

Những người có mặt khác gồm CEO Microsoft Satya Nadella, nhà đồng sáng lập Anthropic Tom Brown, chủ tịch OpenAI Greg Brockman và nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. CEO Apple John Ternus không xuất hiện trong danh sách khách mời.

Sơ đồ chỗ ngồi trong bữa trưa ngày 29/9 giữa ông Trump và các lãnh đạo AI. Nguồn: Truth Social/Trump

Điều khoản cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, nhưng là tín hiệu cho thấy chính quyền Trump đã công nhận những lo ngại ngày càng gia tăng về AI. Động thái cũng trái ngược với những cuộc thảo luận đang đình trệ ở quốc hội Mỹ về xây dựng quy định kiểm soát AI.

CEO Meta Mark Zuckerberg cho biết khuôn khổ thỏa thuận dựa trên nền tảng các công ty duy trì "hệ thống kiểm soát nội bộ vững chắc", với quy trình đánh giá rủi ro, thanh tra từ bên thứ ba và ban lãnh đạo xem xét kết quả thanh tra. "Đây không phải điều duy nhất chúng tôi sẽ làm. Đó là khởi đầu và là văn kiện mà cả ngành công nghiệp này sẽ nhất trí", ông nói.

CEO Anthropic Dario Amodei tái khẳng định những lo ngại về AI, cho rằng quy định kiểm soát những mối hiểm họa từ công nghệ này vẫn đang được thảo luận. "Tất cả phải cùng phối hợp để bảo đảm chúng ta có thể chiến thắng và làm điều đó một cách an toàn. Nếu làm đúng, nếu phối hợp với Tổng thống Mỹ và tất cả những người ở đây, chúng ta có thể chiến thắng an toàn", ông nói.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 28/9. Ảnh: AP

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho rằng sự kiện là bước quan trọng nhằm đạt được đồng thuận giữa chính quyền và ngành công nghiệp AI. "Các lãnh đạo hàng đầu đã ngồi lại với nhau và thảo luận", ông nói và nhấn mạnh Nhà Trắng sẽ dẫn dắt quá trình phát triển công nghệ này.