Honor X9e Pro ra mắt với viên pin khổng lồ - 11.000mAh

Honor X9e Pro vừa chính thức ra mắt tại Malaysia với hai điểm nhấn nổi bật. Đầu tiên là màn hình có độ sáng lên tới 10.000 nit và thứ hai là viên pin dung lượng 11.000mAh. Đây là mức dung lượng tương đương với mẫu Honor X80 Pro Max ra mắt hồi tháng 6, và cả hai thiết bị cũng chia sẻ những thông số kỹ thuật cốt lõi khá giống nhau.

Honor X9e Pro có viền màn hình siêu mỏng.

Dung lượng pin ấn tượng này đạt được nhờ công nghệ cực dương silicon-carbon; theo kết quả thử nghiệm tại phòng lab của Honor, Honor X9e Pro có thể phát nhạc liên tục hơn 164 giờ, phát video ngắn trong 35 giờ và phát video thông thường hơn 66 giờ. Honor cũng cam kết tuổi thọ pin lên tới 6 năm với mức sử dụng trung bình 6 giờ mỗi ngày.

Khi cần sạc, máy hỗ trợ công suất sạc có dây 80W và có thể đóng vai trò như một viên pin dự phòng nhờ tính năng sạc ngược có dây với công suất 27W.

Ngoài viên pin "khủng", Honor X9e Pro còn sở hữu màn hình LTPS AMOLED 6,8 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz. Mức độ sáng tối đa 10.000 nit đầy ấn tượng nói trên chỉ đạt được ở một số điểm cụ thể khi phát nội dung video HDR.

Honor X9e Pro có pin cực lớn.

Bên cạnh đó, camera trước của Honor X9e Pro cũng được nâng cấp lên 16MP. Mặt lưng máy chứa camera chính 108MP (cảm biến 1/1,67 inch) đi kèm với ống kính góc siêu rộng 5MP.

Điện thoại hỗ trợ sạc cực nhanh.

Các thông số kỹ thuật còn lại bao gồm: chip Snapdragon 6 Gen 5, RAM 8GB và tùy chọn bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Honor X9e Pro đạt chuẩn bảo vệ IP69K. Về phần mềm, máy chạy giao diện MagicOS 10 dựa trên nền tảng Android 16.

4 màu của Honor X9e Pro.

Honor X9e Pro có các tùy chọn màu sắc gồm Tím Hoàng gia (Royal Purple), Nâu Đỏ (Reddish Brown), Vàng Bình minh (Dawn Gold) và Đen Huyền bí (Midnight Black).

Tại Malaysia, giá khởi điểm của sản phẩm là 1.899 Ringgit Malaysia (khoảng 12,1 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB và lên tới 2.399 Ringgit Malaysia (khoảng 15,3 triệu đồng) cho phiên bản có bộ nhớ trong 512GB.