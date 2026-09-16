Honor Magic 9 series rò rỉ cấu hình với chip siêu mạnh, pin khủng 8.800 mAh

Honor Magic 9: Sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn và hiệu năng ấn tượng

Cộng đồng công nghệ đang háo hức chờ đón sự kiện Magic Grand Ceremony của Honor, diễn ra vào ngày 28/9 tới tại Bắc Kinh. Mới đây, Digital Chat Station, một nguồn tin uy tín trong ngành, đã công bố thông số kỹ thuật chi tiết của bộ đôi Honor Magic 9 và Magic 9 Pro Max. Những cải tiến vượt bậc về pin và camera hứa hẹn sẽ biến dòng sản phẩm này thành những "quái thú" thực sự trong phân khúc flagship.

Phiên bản tiêu chuẩn Honor Magic 9 sở hữu thiết kế gọn gàng với màn hình LTPS 6.37 inch, tần số quét 120Hz và độ phân giải 2,664 x 1,236 pixel. Điểm nổi bật nhất là camera selfie 55MP với thiết kế vuông, lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone Android. Thiết bị này cũng được trang bị khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68/69/69K, cùng với phím bấm AI và nút chụp ảnh vật lý tiện lợi.

Mặt sau của Honor Magic 9 gây ấn tượng với cụm camera hầm hố, bao gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 200MP với khả năng zoom quang học 3.5x. Về hiệu năng, máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, cùng với viên pin dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Honor Magic 9 Pro Max: "Trùm cuối" với thông số ấn tượng

Nếu phiên bản tiêu chuẩn chưa đủ thỏa mãn, Honor Magic 9 Pro Max chắc chắn sẽ khiến giới công nghệ phải trầm trồ. Thiết bị này sở hữu màn hình LTPO lớn 6.8 inch với độ phân giải 2,868 x 1,320 pixel. Sức mạnh bên trong được cung cấp bởi bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất hiện nay.

Hệ thống camera của phiên bản Pro Max còn được nâng cấp với cảm biến chính kích thước lớn 1/1.28 inch và camera tele tiềm vọng có cảm biến 1/1.4 inch. Đặc biệt, thiết bị này được trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và không dây 80W. Ngoài ra, Honor Magic 9 Pro Max còn tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D cao cấp và hệ thống loa kép stereo 1216, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao.