Honor 600 Elite 5G ra mắt: Pin 8.100 mAh, chống nước IP69K

Honor vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại mới mang tên Honor 600 Elite 5G, bổ sung vào bộ sưu tập phân khúc tầm trung của hãng. Sản phẩm này thu hút sự chú ý nhờ vào thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là dung lượng pin và độ bền.

Điểm nổi bật nhất của Honor 600 Elite 5G là viên pin khổng lồ với dung lượng lên tới 8.100 mAh (dung lượng định mức thực tế là 7.900 mAh). Để hỗ trợ viên pin này, Honor trang bị công nghệ sạc nhanh SuperCharge 45W, giúp rút ngắn thời gian sạc cho người dùng.

Không chỉ có dung lượng lớn, viên pin còn được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt, từ -30°C đến 50°C, với cam kết duy trì hiệu suất ổn định lên tới sáu năm sử dụng.

Đối với những người thường xuyên làm rơi điện thoại, Honor 600 Elite 5G là lựa chọn lý tưởng. Sản phẩm đạt ba tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69 và IP69K, có khả năng chịu được nước nóng lên tới 85°C và đã vượt qua 10.000 chu kỳ thử nghiệm tiếp xúc với nước. Ngoài ra, máy còn đạt chứng nhận chống rơi vỡ từ SGS, cho thấy khả năng chịu va đập ấn tượng khi rơi từ độ cao 2,5 mét.

Về cấu hình, Honor 600 Elite 5G được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 4, đi kèm 8GB RAM vật lý và công nghệ RAM Turbo cho phép mở rộng thêm 16GB RAM ảo, nâng tổng dung lượng đa nhiệm lên tới 24GB. Bộ nhớ trong 256GB cũng đủ để lưu trữ nhiều dữ liệu.

Màn hình của máy có kích thước lớn 6.87 inch, sử dụng tấm nền TFT LCD với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa đạt 1.020 nits. Sản phẩm được cài sẵn hệ điều hành MagicOS 10.0 mới nhất, dựa trên nền tảng Android 16.

Về khả năng chụp ảnh, camera chính của Honor 600 Elite 5G có độ phân giải 108 MP với khẩu độ f/1.75, hứa hẹn mang đến những bức ảnh sắc nét. Đặc biệt, máy còn tích hợp nút bấm AI chuyên dụng, giúp người dùng dễ dàng kích hoạt các tính năng như Khoanh tròn để tìm kiếm, Tóm tắt AI hay Viết AI.

Hiện tại, Honor vẫn chưa công bố mức giá chính thức và ngày mở bán cho Honor 600 Elite 5G. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ có ba tùy chọn màu sắc thời thượng: Vàng sa mạc, Đen nhung và Bạc sao băng.