Đánh giá chi tiết smartphone robot - Honor Robot Phone

Honor Robot Phone là một trong những smartphone có thiết kế khác biệt nhất năm 2026 khi tích hợp gimbal cơ học có khả năng tự bung khỏi thân máy để nâng đỡ camera chính. Cơ chế này cho phép camera xoay và hướng theo nhiều góc, đồng thời tạo ra khả năng chống rung và chuyển động mà camera smartphone thông thường khó thực hiện.

Honor Robot Phone.

Khác với gimbal rời, người dùng không cần mang theo một thiết bị phụ, sạc riêng hay học cách cân chỉnh trước khi quay. Toàn bộ cơ chế được tích hợp trực tiếp vào smartphone, biến camera thành trọng tâm trong thiết kế sản phẩm.

Gimbal tích hợp biến smartphone thành công cụ quay phim

Điểm đặc biệt nhất của Robot Phone nằm ở cụm camera gimbal. Khi kích hoạt, cơ cấu cơ học có thể nâng camera chính lên khỏi thân máy, cho phép camera hướng về nhiều phía thay vì cố định như trên smartphone thông thường.

Cận cảnh thiết kế camera của Honor Robot Phone.

Thiết kế này giúp camera có thể đảm nhiệm cả việc chụp ảnh phía sau lẫn hỗ trợ chụp từ phía trước. Quan trọng hơn, gimbal tạo ra khả năng ổn định hình ảnh và thực hiện những chuyển động máy có tính điện ảnh hơn.

Người dùng có thể thực hiện các chuyển động lia máy chậm, mượt hoặc ghi hình từ những góc khó thực hiện bằng một chiếc smartphone thông thường. Đây là điểm đặc biệt hữu ích với người thường xuyên quay video ngắn, vlog, nội dung mạng xã hội hoặc muốn tự ghi hình mà không cần người thứ hai điều khiển máy.

Robot Phone cũng được trang bị nhiều chế độ vận hành gimbal như pan follow hay FPV. Giao diện camera sử dụng các biểu tượng và nút điều khiển trên màn hình để người dùng tiếp cận các chế độ này dễ dàng hơn.

Điều khiển chuyển động trực tiếp trên màn hình

Một trong những điểm đáng chú ý của Robot Phone là Honor không chỉ đưa phần cứng gimbal vào smartphone mà còn phát triển giao diện camera riêng để khai thác cơ chế này.

Ứng dụng camera có joystick ảo, mô phỏng cách điều khiển trên những chiếc gimbal chuyên dụng. Người dùng có thể điều chỉnh hướng chuyển động của camera ngay trên màn hình điện thoại thay vì phải thao tác với thiết bị vật lý bên ngoài.

Cụm camera bật lên của điện thoại.

Độ nhạy của joystick cũng có thể được tùy chỉnh. Với những chuyển động cần tốc độ chậm và ổn định, người dùng có thể giảm độ nhạy để kiểm soát camera chính xác hơn. Ngược lại, độ nhạy cao hơn có thể phù hợp với những cảnh cần thay đổi góc quay nhanh.

Cách tiếp cận này giải quyết một hạn chế phổ biến của gimbal rời: thiết bị tuy hữu ích nhưng có thể khiến quá trình quay trở nên phức tạp hơn. Người dùng phải mang theo gimbal, đảm bảo thiết bị còn pin và làm quen với cách vận hành trước khi có thể sử dụng hiệu quả.

Màn hình Honor Robot Phone.

Với Robot Phone, gimbal luôn nằm cùng smartphone. Điều đó giúp rút ngắn quá trình chuẩn bị và khuyến khích người dùng sử dụng các tính năng quay nâng cao thường xuyên hơn.

Hướng đến người sáng tạo nội dung thay vì số đông

Robot Phone không phải sản phẩm được thiết kế để phù hợp với mọi nhu cầu. Theo các chuyên gia, đây là một smartphone đắt tiền với nhiều thành phần cơ học, do đó người dùng không nên kỳ vọng độ bền tương đương những mẫu điện thoại phổ thông có cấu tạo đơn giản hơn.

Honor Robot Phone khá dày.

Giá bán của Robot Phone tại Việt Nam theo đường xách tay là 38,69 triệu đồng cho phiên bản cơ bản với bộ nhớ trong 256 GB.

Với mức giá này, lợi ích của Robot Phone cần được nhìn nhận chủ yếu ở khả năng quay chụp thay vì chỉ so sánh cấu hình với những smartphone cao cấp thông thường.

Cạnh dưới Honor Robot Phone.

Nếu người dùng chủ yếu nhắn tin, gọi điện, chụp ảnh gia đình hoặc sử dụng mạng xã hội, gimbal tích hợp có thể không tạo ra đủ giá trị để bù đắp mức giá cao. Ngược lại, với những người thường xuyên sản xuất video bằng điện thoại, khả năng điều khiển camera linh hoạt có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng thêm phụ kiện.

AI chỉ là tính năng bổ trợ cho camera

Robot Phone cũng có một trợ lý AI được thiết kế với hình thức giống một robot nhỏ. Hệ thống này có thể kết hợp camera và gimbal để tạo ra những chuyển động mang tính tương tác, khiến thiết bị có cảm giác giống một "robot" thu nhỏ.

Tuy nhiên, đây không phải yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của sản phẩm. Điểm đáng chú ý hơn vẫn là sự kết hợp giữa smartphone, camera và gimbal cơ học trong một thiết bị duy nhất.

Ảnh chụp của Honor Robot Phone.

Về cách sử dụng, Robot Phone cho phép người dùng khai thác camera chính cho nhiều tình huống quay khác nhau mà không phải chuyển sang một camera chuyên dụng. Khả năng theo dõi, thay đổi góc quay và điều khiển chuyển động trực tiếp trên màn hình có thể đặc biệt hữu ích khi người dùng tự quay video.

Điều này cũng làm thay đổi cách tiếp cận smartphone camera. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng độ phân giải cảm biến hoặc số lượng ống kính, Honor tập trung vào cơ chế chuyển động của camera để tạo ra những góc quay mới.

Honor Robot Phone phù hợp với người sáng tạo nội dung.

Với những người sáng tạo nội dung bằng smartphone, đây là một hướng tiếp cận đáng chú ý khi giảm số lượng thiết bị cần mang theo trong khi vẫn cung cấp khả năng điều khiển camera vốn thường phải có gimbal chuyên dụng mới thực hiện được.