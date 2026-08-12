Fan công nghệ bối rối với chiếc điện thoại Pro max có pin "khủng" 9070 mAh

Redmi, thương hiệu con của Xiaomi đã trình làng Redmi K100 Pro Max tại Trung Quốc. Điểm đáng chú ý nhất trên thiết bị là viên pin dung lượng 9.070 mAh, lớn hơn đáng kể so với mức phổ biến trên nhiều smartphone cao cấp hiện nay.

Redmi K100 Pro Max.

Không chỉ có dung lượng pin lớn, máy còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W. Redmi K100 Pro Max cũng có khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác với công suất 27 W qua dây và 22,5 W không dây.

Dung lượng pin lớn có thể mang lại lợi thế rõ rệt cho người thường xuyên chơi game, xem video, sử dụng mạng xã hội hoặc phải di chuyển trong thời gian dài mà không thuận tiện tìm nguồn điện.

Một điểm đáng chú ý khác là màn hình OLED 6,9 inch, hỗ trợ tần số quét lên tới 185 Hz và độ sáng tối đa 4.500 nit. Tần số quét cao giúp hình ảnh chuyển động mượt hơn, đặc biệt có ý nghĩa khi chơi các game tốc độ cao hoặc thao tác cuộn trên giao diện.

Redmi K100 Pro Max có pin siêu lớn.

Về nhiếp ảnh, Redmi K100 Pro Max được trang bị hệ thống camera sau gồm camera chính 200 MP, camera tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 5x và camera góc siêu rộng 50 MP.

Bên trong máy là Snapdragon 8 Elite Gen 5, được sản xuất trên tiến trình 3 nm. Đây là nền tảng xử lý cao cấp được sử dụng trên nhiều smartphone flagship thế hệ mới.

Redmi còn trang bị cho thiết bị một bộ xử lý đồ họa D2 riêng. Bộ xử lý này có nhiệm vụ hỗ trợ game đạt tốc độ khung hình cao hơn, giảm độ trễ và hạn chế hiện tượng giật hình.

Hệ thống loa trên máy cũng được tinh chỉnh bởi Bose, bổ sung thêm một yếu tố phục vụ nhu cầu giải trí đa phương tiện.

Đáng tiếc, chiếc Redmi K100 Pro Max dự kiến chỉ được giới thiệu tại Trung Quốc trong giai đoạn đầu.