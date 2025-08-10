Giá bán trung bình của iPhone tăng nhờ... iPhone 16e

Giá iPhone trung bình của Apple tại Mỹ vừa đạt mức cao kỷ lục trong quý II, phá vỡ xu hướng theo mùa và báo hiệu đà tăng giá mạnh mẽ hơn dự kiến.

Theo Consumer Intelligence Research Partners, giá bán lẻ trung bình của iPhone được bán tại Mỹ đã đạt 985 USD trong quý II năm 2025. Con số này tăng từ 971 USD vào tháng 3/2025 và bằng với con số của tháng 6/2024.

Ảnh minh họa.

Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay đối với quý II dù mức tăng này thấp hơn dự kiến, đặc biệt là khi xét đến sự thay đổi trong dòng sản phẩm của Apple.

Thay đổi lớn nhất trong quý II năm 2025 là tác động toàn diện của iPhone 16e, sản phẩm thay thế cho iPhone SE giá rẻ hơn. iPhone 16e có giá cao hơn iPhone SE khoảng 100 USD và việc ra mắt sản phẩm này đã kéo giá bán trung bình tăng lên trên diện rộng.

CIRP cũng chỉ ra rằng, iPhone 16e đã thu hút người mua rời xa iPhone 14 và iPhone 15, cả hai đều vẫn được bán thông qua các nhà bán lẻ bên thứ ba.

Sự gia tăng này đáng chú ý vì giá iPhone thường giảm vào quý 2. Người mua ở phân khúc cao cấp có xu hướng mua hàng sớm hơn trong chu kỳ.

Apple đã nhận được sự hỗ trợ từ doanh số iPhone 16e trong cả quý và nhu cầu ổn định đối với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Điều này đã giúp doanh thu trung bình trên mỗi thiết bị duy trì ở mức cao hơn dự kiến.

iPhone 16e đã giúp ổn định doanh số bán hàng tầm trung

iPhone 16e đã thay thế iPhone SE, trở thành mẫu iPhone có giá thành thấp nhất của Apple. Chỉ riêng sự thay đổi này đã nâng giá sàn; dữ liệu của CIRP cho thấy đây là động lực chính thúc đẩy mức tăng giá bán iPhone trung bình.

Thay vì kéo giá trung bình xuống, iPhone 16e đã giúp thu hút những khách hàng sẽ mua iPhone 14 hoặc iPhone 15.

Giá bán iPhone trung bình qua thời gian.

Đồng thời, các mẫu iPhone cao cấp hơn như iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn tiếp tục hoạt động tốt. CIRP cho hay, các dòng iPhone Pro chiếm một thị phần đáng kể.

Đó là một yếu tố giúp đẩy giá iPhone trung bình lên cao. Dù có ít khách hàng lựa chọn các phiên bản bộ nhớ trong cao hơn nhưng cơ cấu vẫn duy trì tốt hơn so với các quý trước.

Sức mạnh giá trước chu kỳ iPhone 17

Mặc dù chỉ số US-WARP của CIRP không phản ánh giá iPhone trung bình toàn cầu hoặc giá bán buôn nhưng vẫn là một thước đo hữu ích cho doanh thu bán lẻ trên mỗi đơn vị tại thị trường lớn nhất của Apple.

Apple không còn báo cáo trực tiếp giá bán trung bình (ASP) của iPhone. Điều này khiến các ước tính của bên thứ ba trở nên đặc biệt quan trọng, giúp giới chuyên môn hiểu được các xu hướng rộng hơn.

Vào tháng sau, dòng iPhone 17 sẽ ra mắt và Apple đang ở vị thế tốt để duy trì sức mạnh định giá của mình. Với iPhone 16e giữ vững vị thế ở phân khúc tầm trung và các mẫu iPhone Pro vững vàng ở phân khúc cao cấp, công ty có thể linh hoạt hơn trong việc đưa ra mục tiêu doanh số và định giá.