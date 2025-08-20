Giá iPhone 16 series tháng 8: iPhone 16e giảm thêm cả triệu đồng

Trong tháng 8/2025, nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) đã một lần nữa điều chỉnh giá bán cho iPhone 16 series theo hướng giảm thêm, dù mức giảm không quá "sốc". Theo đó, đa số mẫu đã giảm thêm 100.000 - 200.000 đồng, thậm chí iPhone 16e có phiên bản giảm thêm tận 1,3 triệu đồng so với tháng trước.

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc xu hướng của năm qua.

Khảo sát vào ngày 19/8, các sản phẩm iPhone 16 series đang rất sẵn hàng trên kệ của Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop. Đặc biệt, iPhone 16e vừa có đợt giảm giá trên dưới 1 triệu đồng tùy phiên bản tại TGDĐ.

Hiện, tất cả các AAR trong khảo sát đều đang có giá ưu đãi tốt hơn so với thời điểm ghi nhận vào tháng trước. Trong đó, FPT Shop và TGDĐ khá so kè với nhau về giá, lần lượt khởi điểm từ 15,99 triệu đồng và 14,99 triệu đồng đối với iPhone 16e 128GB. Giá cao nhất vẫn là iPhone 16 Pro Max 1TB với giá 42,69 triệu đồng cả tại TGDĐ và FPT Shop.

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 8/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 16e 128GB 14,99 15,99 256GB 18,39 - 512GB 24,29 24,99 iPhone 16 128GB 18,89 18,89 256GB 22,29 22,29 512GB - - iPhone 16 Plus 128GB 22,19 21,99 256GB 25,29 25,09 512GB 31,29 31,29 iPhone 16 Pro 128GB 25,09 25,09 256GB 28,09 28,09 512GB - 33,89 1TB 37,89 - iPhone 16 Pro Max 256GB 30,09 29,99 512GB 36,79 36,79 1TB 42,69 42,69

* Giá tham khảo ngày 19/8/2025.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.