iPhone 17e sẽ không tốt bằng iPhone 16e

Sau khi dòng iPhone 17 chính thức ra mắt, nhiều người dùng đang đặt câu hỏi liệu có nên chờ đợi phiên bản iPhone 17e vào năm sau hay không. Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, trong bản tin Power On, mẫu iPhone giá rẻ này sẽ không thể sánh bằng người tiền nhiệm iPhone 16e.

iPhone 16e

Khi Apple giới thiệu iPhone 16e, mẫu iPhone 16 cơ bản đã trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng. Mặc dù iPhone 16e có một số nhược điểm, nhưng nhiều người dùng vẫn đánh giá cao sản phẩm này nhờ mức giá hợp lý. Apple đang có kế hoạch thay đổi điều này vào năm tới.

Gurman cho biết, iPhone 17e sẽ giải thích rõ hơn lý do tại sao nó lại có giá thấp hơn so với mẫu iPhone 17 cơ bản, giúp dòng sản phẩm của Apple trở nên đồng nhất hơn, đặc biệt là với những người tiêu dùng mới. iPhone 17e sẽ mang lại cảm giác như một mẫu iPhone giá rẻ so với các đối thủ.

Các thông tin rò rỉ trước đây cho thấy iPhone 17e sẽ không có nhiều điểm nổi bật, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Mẫu iPhone 17 cơ bản năm nay đã được nâng cấp đáng kể, đặc biệt là màn hình ProMotion, trong khi iPhone 17e vẫn sẽ sử dụng màn hình 60Hz và camera tương tự như iPhone 16e.

Mẫu iPhone 16 cơ bản

Tuy nhiên, iPhone 17e có thể sẽ được trang bị chip A19 mới và có thiết kế được nâng cấp. Trong khi iPhone 16e có thiết kế tương tự iPhone 14, iPhone 17e dự kiến sẽ mang giao diện Dynamic Island giống như phiên bản cơ bản của iPhone 16.

Với những tranh cãi xung quanh thiết kế của iPhone 17 Pro và một số vấn đề mà dòng iPhone 17 đang gặp phải, iPhone 17e có thể là lựa chọn hợp lý cho những ai đang tìm kiếm một chiếc iPhone mới. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của iPhone 17e có lẽ nằm ở việc nó sẽ là mẫu iPhone mới có giá cả phải chăng nhất vào năm 2026.