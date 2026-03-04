Điều khó tin đã xảy ra ở Sao Hỏa: Tin tốt về sự sống

Một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Advances cho thấy từ hơn 1 thập kỷ trước, NASA đã ghi lại một tín hiệu ủng hộ khả năng Sao Hỏa có hoặc từng có sự sống.

Cụ thể hơn, nhóm tác giả đến từ Đại học Charles (Cộng hòa Czech) đã xác định được tín hiệu của sóng Whistler khi rà soát bộ dữ liệu khổng lồ từ tàu quỹ đạo MAVEN của NASA ghi lại khi bay quanh Sao Hỏa vào năm 2015.

Tàu MAVEN của NASA là tàu quỹ đạo nghiên cứu Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Sóng Whistler, tức "sóng huýt gió", là dạng tín hiệu điện từ được tạo ra bởi những tia sét, một điều tưởng chừng không thể tồn tại ở Sao Hỏa.

Ở Trái Đất, sét thường đi kèm với mây hơi nước. Nhưng các tác giả cho rằng ở Sao Hỏa khô cằn, sét vẫn có thể hình thành từ các cơn bão bụi khổng lồ, khi các hạt cát cọ xát vào nhau tạo ra tĩnh điện và hiện tượng phóng điện.

Còn một trở ngại nữa: Sao Hỏa không có từ quyển mạnh mẽ bao bọc toàn cầu như Trái Đất. Tuy nhiên, hành tinh này có các vùng từ trường cục bộ, được tạo nên bởi các mỏ khoáng vật trong vỏ hành tinh.

Tín hiệu mà MAVEN thu được nằm chính xác tại một vùng có từ trường cục bộ này. Nó kéo dài khoảng 0,4 giây, tần số giảm dần theo thời gian và mạnh hơn khoảng 10 lần so với tiếng ồn nền.

Dù tín hiệu thu được có vẻ yếu do chịu nhiều yếu tố tác động, nhưng năng lượng thực tế tại nguồn của tia sét trên Sao Hỏa tương đương với một cơn sét mạnh ở Trái Đất.

Sét trên hành tinh đỏ có thể rất phổ biến, chỉ là khó để ghi nhận: Tàu quỹ đạo cần bay đúng lúc qua vùng từ trường thẳng đứng ở phía ban đêm khi tầng điện ly yếu đi.

Việc sét xuất hiện trên Sao Hỏa đem đến một tin vui lớn.

Một số thí nghiệm về nguồn gốc sự sống trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng sự phóng điện như những tia sét có thể đã kích hoạt sự hình thành những phân tử tiền sinh học trên Trái Đất.

Nếu Sao Hỏa có sét, khả năng hành tinh này có sự sống tăng lên một bậc.