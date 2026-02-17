Giá iPhone 16 series dịp Tết Nguyên đán 2026: Tăng lại thêm tăng

Trong tháng 2/2026, nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) đã một lần nữa điều chỉnh giá bán cho iPhone 16 series. Diễn biến ngược dòng so với trước, hầu hết các tùy chọn của iPhone 16 Pro Max đã được điều chỉnh tăng thêm vài trăm ngàn đồng.

Động thái tăng giá được cho là từ thị hiếu quay lại chọn iPhone 16 series với thiết kế khung titan và mặt lưng bóng bẫy hơn so với iPhone 17 series dùng nhôm nguyên khối màu quá đậm. Chưa kể iPhone 16 series đã ngay lập tức được Apple thông báo khai tử ngay từ khi iPhone 17 series trình làng.

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc xu hướng của năm trước.

Chẳng hạn tại Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop, iPhone 16e 128GB có giá khởi điểm từ 15,99 triệu đồng cho bản 128GB (tăng 1 triệu đồng), 18,99 triệu đồng cho bản 256GB (giữ nguyên) và lên tới 23,99 triệu đồng cho bản 512GB (giảm 1 triệu đồng).

iPhone 16 Plus bản 128GB có giá từ 23,59 - 23,99 triệu đồng tùy hệ thống. Trong khi đó, iPhone 16 Pro có giá khởi điểm từ 25,59 triệu đồng, giữ giá so với trước. Hay iPhone 16 Pro Max khởi điểm từ 31,59 triệu đồng, tăng mạnh so với trước.

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 2/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 16e 128GB 15,99 - 256GB - 18,99 512GB 22,99 22,99 iPhone 16 128GB 19,99 - 256GB 22,99 - 512GB 26,99 - iPhone 16 Plus 128GB 23,99 23,59 256GB 26,99 - 512GB 29,99 - iPhone 16 Pro 128GB 25,59 25,59 256GB - 28,59 512GB - - 1TB 39,99 - iPhone 16 Pro Max 256GB 31,59 - 512GB 37,59 - 1TB 39,99 -

* Giá tham khảo ngày 16/2/2026.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.