Mặt Trăng đỏ rực trong nguyệt thực toàn phần

Mặt Trăng chuyển màu đỏ rực trong hiện tượng nguyệt thực nhìn từ Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Nguyệt thực bắt đầu với pha nửa tối lúc 15h44, tiếp đến là pha một phần lúc 16h50. Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), Mặt Trăng bắt đầu mọc lúc 17h57 tại Hà Nội (sớm hơn một chút với địa phương lệch về phía đông và muộn hơn nếu lệch về phía tây Thủ đô). Do đó, người quan sát tại Việt Nam sẽ lỡ mất các pha này, nhưng vẫn quan sát được hầu hết pha toàn phần. Tuy nhiên tối 3/3 thời tiết tại Hà Nội âm u, nhiều mây nên khó quan sát hiện tượng này.

Mặt Trăng với tượng cá voi ở biển Bãi Sau, Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Nguyệt thực toàn phần bắt đầu lúc 18h04 và khoảng nửa tiếng sau đạt cực đại - thời điểm Mặt Trăng đi qua gần tâm bóng Trái Đất nhất. Thay vì biến mất trong bóng tối, Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ rực - tạo nên hiện tượng "trăng máu". Pha toàn phần kết thúc lúc 19h02. Đến 21h23, toàn bộ hiện tượng nguyệt thực kết thúc.

Trăng máu nhìn từ khu vực Núi Sạn cao 200 m tại trung tâm Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Phần lớn tỉnh, thành phố ở Việt Nam không chụp được trăng máu do thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, tại Nha Trang, nhiều người leo núi nhận xét trời tối nay quang mây, thích hợp cho việc quan sát nguyệt thực. "Để ngắm rõ màu đỏ của trăng, cần chọn vị trí thông thoáng, lý tưởng nhất là các khu vực trên núi tại trung tâm phố biển như Cô Tiên, Núi Sạn", anh Nguyên Kaio, người dân Nha Trang, cho hay.

Trăng máu xuất hiện phía trên các tòa nhà ở Havana (Cuba) tối nay. Ảnh: AFP

Mặt Trăng khuất dần và chuyển màu trên bầu trời Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Reuters

Đèn lồng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với Mặt Trăng phía sau, không lâu trước khi pha toàn phần diễn ra. Ảnh: AP

Nhiếp ảnh gia và người đi dạo cùng quan sát nguyệt thực tại South Portland, bang Maine (Mỹ). Ảnh: AP

Mặt Trăng mọc phía trên các tòa nhà cao tầng ở Manila (Philippines). Ảnh: AFP

Sự kiện tối nay là nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm 2026. Nguyệt thực một phần sẽ diễn ra vào ngày ngày 28/8, nhưng chỉ người dân ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi mới có tầm quan sát thuận lợi, Việt Nam không quan sát được hiện tượng này.