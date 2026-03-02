Ra mắt iPhone 17e: Hấp dẫn ở điểm nào?

Sau nhiều tháng rò rỉ thông tin và đồn đoán, Apple đã chính thức giới thiệu chiếc iPhone giá rẻ mới nhất mang tên iPhone 17e. Như dự đoán, thiết kế của iPhone 17e tương tự phiên bản tiền nhiệm, nhưng được trang bị nhiều nâng cấp quan trọng cùng giá bán giữ nguyên.

iPhone 17e có giá bán từ 17,999 triệu đồng tại Việt Nam.

iPhone 17e được trang bị chip A19 giống như mẫu iPhone 17 cao cấp hơn giúp mang lại hiệu suất vượt trội so với phiên bản năm ngoái. Đặc biệt, thiết bị sở hữu modem C1X hứa hẹn cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là việc Apple đã bổ sung hỗ trợ MagSafe trên iPhone 17e, cho phép sạc không dây Qi2 15W và tương thích với nhiều phụ kiện từ tính như bộ sạc không dây, ốp lưng và giá đỡ thẻ từ tính. Độ bền của iPhone 17e cũng được cải thiện với màn hình Super Retina XDR 6,1 inch được bảo vệ bởi lớp Ceramic Shield 2 hứa hẹn khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp ba lần.

Dung lượng lưu trữ của iPhone 17e cũng được nâng cấp đáng kể, với phiên bản cơ bản bắt đầu từ 256 GB, cao gấp đôi so với phiên bản cơ bản của iPhone 16e mà vẫn giữ nguyên mức giá. Các thông số kỹ thuật khác vẫn giữ nguyên, bao gồm camera sau 48 MP, camera trước 12 MP cùng pin có thời gian sử dụng lên đến 26 giờ phát video khi sạc đầy.

Camera đơn duy nhất ở mặt sau sử dụng cảm biến 48 MP.

iPhone 17e có giá 599 USD (15,67 triệu đồng) và cho phép đặt trước từ ngày 4/3 trước khi chính thức bán ra từ ngày 11/3. Điện thoại có 3 màu sắc, gồm màu đen, trắng và một tùy chọn màu hồng nhạt mới.

Theo thông tin từ Apple Store Việt Nam, iPhone 17e cho đặt trước từ 21 giờ 15 phút ngày 4/3 và mở bán từ ngày 11/3 với giá khởi điểm từ 17,999 đồng hoặc 733.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Mỗi khách hàng được mua tối đa 6 máy. Điều đó có nghĩa, giá iPhone 17e tại Việt Nam cao hơn 1 triệu đồng so với mẫu tiền nhiệm ra mắt năm ngoái là iPhone 16e, vốn có giá khởi điểm 16,999 triệu đồng.

Các lựa chọn màu sắc của iPhone 17e.

Với iPhone 17e, Apple tiếp tục chiến lược cung cấp một lựa chọn giá cả phải chăng hơn cho người tiêu dùng, nằm dưới iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ lại nhiều tính năng cốt lõi. Với hiệu suất nhanh hơn, độ bền cải thiện, hỗ trợ MagSafe và dung lượng lưu trữ gấp đôi, iPhone 17e là một lựa chọn nâng cấp hấp dẫn cho những người dùng đang sở hữu các mẫu iPhone cũ hơn.