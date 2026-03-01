Honor Magic V6 lộ ảnh thực tế với màn hình không nếp gấp

Năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ đổi mới trong thị trường điện thoại gập, đặc biệt là khi Samsung vừa giới thiệu màn hình gập gần như không còn nếp gấp. Trong khi nhiều người cho rằng các hãng Android khác sẽ cần thêm thời gian để theo kịp, OPPO đã nhanh chóng công bố mẫu điện thoại Find N6 với màn hình phẳng mịn ấn tượng.

Gần đây, ông Wang Fei, một lãnh đạo của Honor, đã chia sẻ trên Weibo hình ảnh về màn hình của mẫu Magic V6. Qua những bức ảnh được công bố, màn hình Honor Magic V6 dường như không có đường gấp chạy dọc giữa như nhiều mẫu smartphone gập hiện nay. Mặc dù ánh sáng và góc chụp có thể làm che giấu một số chi tiết, nếu hình ảnh phản ánh đúng thực tế, sản phẩm này có thể đánh dấu một bước tiến lớn trong dòng điện thoại gập.

Ông Wang Fei nhấn mạnh rằng việc xử lý nếp gấp là rất quan trọng, đặc biệt đối với những người lần đầu cân nhắc mua điện thoại gập và còn lo ngại về độ bền cũng như chất lượng hiển thị. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đó chỉ là một phần trong bài toán tổng thể. Theo ông, độ mỏng và trọng lượng nhẹ mới là “công nghệ cốt lõi” của smartphone gập. Một thiết bị thành công không chỉ phải đẹp khi mở ra, mà còn cần gọn gàng, dễ mang theo mà không đánh đổi về pin, hiệu năng hay độ ổn định.

Đây là thách thức lớn trong thiết kế điện thoại gập suốt nhiều năm qua. Việc giảm nếp gấp thường yêu cầu bản lề mới, cấu trúc màn hình phức tạp hơn và không gian linh kiện bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến pin và độ bền. Honor khẳng định họ luôn dẫn đầu về công nghệ gập và Magic V6 là minh chứng mới nhất cho điều này. Nếu hãng thực sự có thể cân bằng giữa màn hình phẳng mịn và các yếu tố nền tảng khác, điều đó sẽ cho thấy điện thoại gập đang dần trở thành một thiết bị sử dụng hàng ngày thực thụ.