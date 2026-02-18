Du Xuân với iPhone 16 Plus màn hình lớn hay thêm tiền cho iPhone 17 nhỏ gọn và hiện đại?

Việc so sánh iPhone 17 và iPhone 16 Plus không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật. Từ thiết kế, màn hình, hiệu năng cho đến camera và pin, mỗi thay đổi đều phản ánh chiến lược nâng cấp của Apple trong việc cân bằng giữa trải nghiệm sử dụng và mức giá. Tuy nhiên, liệu iPhone 17 có đủ khác biệt để người dùng lựa chọn, hay phiên bản Plus vẫn hợp lý hơn nhờ màn hình lớn?

Thiết kế và màu sắc

Về tổng thể, iPhone 17 và iPhone 16 Plus không có nhiều khác biệt về ngôn ngữ thiết kế khi cả hai đều sử dụng khung nhôm, mặt lưng kính mờ và phong cách vuông vức quen thuộc. Cụm camera đặt dọc giúp nhận diện rõ thế hệ iPhone mới.

iPhone 17 có nhiều màu sắc tinh tế hơn so với trẻ trung của iPhone 16 Plus.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở mặt kính trước, khi iPhone 17 trang bị kính Ceramic Shield thế hệ mới, tăng khả năng chống trầy xước so với iPhone 16 Plus. Ngoài ra, trọng lượng iPhone 17 chỉ khoảng 177 gram, nhẹ hơn đáng kể so với 199 gram của iPhone 16 Plus, điều này mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về màu sắc, iPhone 17 hướng đến phong cách tinh tế với các tông nhẹ như Tím Oải Hương, Xanh Lá Xô Thơm, Xanh Lam Khói, Trắng và Đen. Trong khi đó, iPhone 16 Plus có bảng màu trẻ trung hơn gồm Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng và Đen.

Màn hình

Cả hai thiết bị đều sử dụng màn hình Super Retina XDR với thiết kế Dynamic Island. Điểm khác biệt lớn nhất đến từ kích thước và tần số quét.

Trong khi iPhone 16 Plus sở hữu màn hình 6,7 inch phù hợp với người dùng thích không gian hiển thị rộng để xem video, chơi game thì iPhone 17 có màn hình 6,3 inch, lớn hơn iPhone 16 tiêu chuẩn nhưng vẫn gọn gàng hơn bản Plus.

Màn hình iPhone 16 Plus có lợi thế về kích thước hiển thị.

Đáng chú ý, iPhone 17 là mẫu iPhone không phải Pro đầu tiên được Apple trang bị màn hình 120Hz, thay vì 60Hz như iPhone 16 Plus. Sự nâng cấp này giúp thao tác cuộn, chuyển cảnh và chơi game mượt hơn rõ rệt.

Hiệu năng làm việc

iPhone 17 sử dụng chip A19, trong khi iPhone 16 Plus trang bị chip A18. Cả hai đều được sản xuất trên tiến trình 3 nm, gồm CPU 6 lõi với cấu trúc 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện.

Không bất ngờ khi chip A19 trên iPhone 17 nổi bật hơn do là thế hệ sau, bao gồm GPU 5 lõi đi kèm bộ tăng tốc Neural cải tiến cho khả năng xử lý đồ họa và tác vụ AI tốt hơn. Trong sử dụng thực tế, sự khác biệt thể hiện rõ khi chơi game đồ họa cao hoặc chỉnh sửa video độ phân giải lớn.

Chất lượng camera iPhone 17 hiện đại hơn với 2 cảm biến 48 MP.

Chất lượng camera

Cả hai mẫu iPhone đều có camera chính 48 MP với các mức zoom quang 0,5x, 1x và 2x. Tuy nhiên, iPhone 17 được nâng cấp mạnh ở camera siêu rộng lên 48 MP, trong khi iPhone 16 Plus chỉ dừng ở 12 MP.

Phần camera trước cũng là điểm khác biệt. iPhone 17 sở hữu camera selfie 18 MP, hỗ trợ Center Stage và tính năng ghi hình kép giúp quay đồng thời camera trước và sau. Trong khi đó, iPhone 16 Plus dùng camera trước 12 MP, vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và gọi video.

Thời lượng pin và giá bán

iPhone 17 hứa hẹn có thể xem video liên tục lên đến 30 giờ, cao hơn mức 27 giờ của iPhone 16 Plus. Dù dung lượng pin thực tế không chênh lệch quá lớn, sự tối ưu của chip mới và màn hình giúp iPhone 17 cho thời gian sử dụng dài hơn.

Giá bán iPhone 16 Plus rẻ hơn, nhưng bộ nhớ trong chỉ 128 GB.

Tại Việt Nam, giá bán khởi điểm của iPhone 17 rơi vào khoảng 24,99 triệu đồng, tuy cao hơn mức 23,99 triệu đồng của iPhone 16 Plus, nhưng bộ nhớ lại cao gấp đôi (256 GB so với 128 GB). Trong thực tế, phiên bản 256 GB của iPhone 16 Plus có giá bán 26,99 triệu đồng. Việc nâng bộ nhớ trong tiêu chuẩn lên 256 GB giúp iPhone 17 trở nên hấp dẫn hơn về lâu dài, nhất là với người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video.