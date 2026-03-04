Liên Quân Mobile: Một nữ tướng vừa tăng sức mạnh đáng kể sau bản cập nhật

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dyadia được tăng thêm sức mạnh ở chiêu 2 và 3 để cô nàng có nhiều đất diễn hơn.

Liên Quân Mobile vừa cập nhật không gián đoạn cho máy chủ chính thức vào ngày 27/2 vừa qua. Trong thời gian quy định, các game thủ có thể tự chọn thời điểm cập nhật (không cập nhật ngay vẫn có thể chơi game bình thường, chỉ một số tính năng sẽ bị hạn chế).

Trong bản cập nhật này, nữ tướng Dyadia đã được tăng sức mạnh đáng kể ở chiêu 2 và chiêu 3. "Sức mạnh của cô nàng chưa đạt kỳ vọng ở các bản cập nhật trước, nên chúng tôi tăng thêm sức mạnh ở chiêu 2 và 3 để cô nàng có nhiều đất diễn hơn", Garena giải thích.

Nữ tướng Dyadia trong Liên Quân Mobile.

Chỉnh sửa cụ thể:

Chiêu 2 - Sát thương mỗi giây: 40 + 8/cấp chiêu + 0.07 AP tăng lên 50 + 10/cấp chiêu + 0.08 AP.

Chiêu 3:

- Sát thương gốc: 400 + 200/cấp chiêu + 0.6 AP tăng lên 500 + 250/cấp chiêu + 0.7 AP.

- Hồi phục cơ bản: 300 + 150/cấp chiêu + 0.5 AP tăng lên 360 + 180/cấp chiêu + 0.6 AP.

- Hồi chiêu: 45 - 5/cấp chiêu giảm còn 40 - 5/cấp chiêu

Trước đó, vào tối 22/2, Garena cho biết, họ đã nhận được báo cáo từ một số game thủ về sự kiện "Chung sức mở vận" có xuất hiện đoạn ký tự chứa nội dung không phù hợp khi chia sẻ đường dẫn.

Lập tức, họ đã tạm gỡ bỏ tính năng chia sẻ link vào lúc 23h20 ngày 22/2. Đồng thời, Garena hoàn thành chỉnh sửa tính năng chia sẻ link với nội dung phù hợp lúc 19h15 ngày 23/2.

"Rất mong các kiện tướng thông cảm vì sự cố này. Hội đồng cam kết đây là lỗi trong quá trình rà soát nội dung sự kiện, hoàn toàn không phải chủ ý từ phía đội ngũ vận hành Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi tới người chơi và sẽ đặc biệt chú ý hơn trong quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm", trích thông báo của Garena.

