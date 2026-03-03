Xiaomi 17 Ultra hay Galaxy S26 Ultra mới là lựa chọn đáng tiền?

Cả hai thương hiệu đều hướng đến việc định nghĩa lại trải nghiệm Ultra, nhưng lại có những cách tiếp cận khác nhau về thiết kế, hệ thống hình ảnh, hiệu năng và phần mềm. Chính điều này có thể khiến người dùng khó khăn trong việc lựa chọn.

Galaxy S26 Ultra sắp đến tay khách hàng tại Việt Nam.

Vì vậy, so sánh dưới đây hy vọng phần nào sẽ giúp người dùng tìm ra cho mình một sản phẩm phù hợp với bản thân mà không phải hối hận về sau.

Chất lượng thiết kế

Xiaomi 17 Ultra lần đầu tiên áp dụng màn hình phẳng trong dòng sản phẩm Ultra của Xiaomi với kích thước 6,9 inch, viền siêu mỏng và thiết kế gọn gàng. Cụm camera được thu nhỏ và đặt cao hơn để cải thiện sự cân đối, với độ dày chỉ 8,29mm để trở thành mẫu Ultra mỏng nhất của Xiaomi.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra cũng mỏng hơn so với các phiên bản trước, với độ dày chỉ 7,9mm. Điện thoại có màn hình phẳng 6,9 inch và tính năng màn hình riêng tư giúp cải thiện quyền riêng tư khi sử dụng ở nơi công cộng. Cả hai điện thoại đều mang lại cảm giác cao cấp, nhưng Samsung có phần nhỉnh hơn nhờ thiết kế mỏng hơn và tính năng màn hình riêng tư.

Điện thoại Xiaomi sở hữu màn hình dường như tốt hơn so với đối thủ.

Công nghệ màn hình

Xiaomi trang bị cho 17 Ultra màn hình OLED LTPO M10 12-bit, đạt độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit để trở thành màn hình sáng nhất trong số các mẫu cao cấp hiện nay. Màn hình hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision, được bảo vệ bởi kính Xiaomi Shield Glass 3.0.

Galaxy S26 Ultra sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 10-bit, hỗ trợ tốc độ làm mới thích ứng từ 1-120Hz và lớp bảo vệ Gorilla Armor 2. Mặc dù màn hình của Samsung mang lại hình ảnh tuyệt vời, độ sáng và hiệu quả năng lượng lại kém hơn so với Xiaomi.

Hiệu suất hoạt động

Cả hai mẫu điện thoại đều sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng Samsung tích hợp phiên bản tùy chỉnh dành riêng cho Galaxy giúp tăng cường hiệu năng chơi game và tiết kiệm năng lượng. Galaxy S26 Ultra còn được trang bị RAM LPDDR5x từ 12 GB đến 16 GB, cùng các tùy chọn lưu trữ lên đến 1TB.

Hiệu suất hoạt động của các tính năng trên Galaxy S26 Ultra có phần ưu việt hơn.

Trong khi đó, Xiaomi 17 Ultra cũng không kém cạnh với RAM LPDDR5x 16 GB và tùy chọn bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB. Hệ thống làm mát của Xiaomi giúp cải thiện khả năng dẫn nhiệt, từ đó đảm bảo hiệu năng ổn định trong các tác vụ nặng.

Phần mềm và pin

Xiaomi 17 Ultra chạy trên hệ điều hành HyperOS 3.0, nhưng thiếu các tính năng AI quan trọng. Còn Galaxy S26 Ultra sử dụng Android 15 với giao diện One UI 8.5 hứa hẹn nhận được 7 thế hệ bản cập nhật Android và 7 năm vá lỗi bảo mật. Samsung cũng tích hợp nhiều tính năng AI tiên tiến giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xiaomi 17 Ultra trang bị viên pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 50W. Trong khi đó, Samsung trang bị cho Galaxy S26 Ultra thỏi pin 5.000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh, cho phép sạc 75% chỉ trong 30 phút.

Camera Xiaomi 17 Ultra được hỗ trợ bởi hệ thống ống kính Leica.

Khả năng nhiếp ảnh

Xiaomi 17 Ultra gây ấn tượng với camera được phát triển với sự hợp tác của Leica, kết hợp camera chính 50 MP và camera tele 200 MP mang lại khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp. Còn Galaxy S26 Ultra cũng không kém cạnh với hệ thống bốn camera, bao gồm camera chính 200 MP và camera tele, nổi bật với khả năng quay video trong điều kiện thiếu sáng.

Nên chọn phiên bản nào?

Xiaomi 17 Ultra nổi bật với màn hình sáng hơn, pin dung lượng lớn hơn và hệ thống chụp ảnh Leica phù hợp cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và công nghệ tiên tiến. Ngược lại, Galaxy S26 Ultra lại thu hút với các tính năng AI, hỗ trợ phần mềm lâu dài và khả năng quay video xuất sắc, biến sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng ưu tiên độ bền và tính năng thông minh.

Cả hai điện thoại đều xuất sắc theo cách riêng của chúng, và sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của mỗi người.

