Ra mắt Motorola Edge 70 Fusion với pin gây choáng

Tại MWC ở Barcelona, Motorola đã chính thức giới thiệu Edge 70 Fusion – mẫu smartphone tầm trung mới thuộc dòng Edge. Sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với Galaxy A56, Galaxy A57 hay Pixel 10a.

Motorola Edge 70 Fusion.

Điểm đáng chú ý nhất là Edge 70 Fusion có hai phiên bản pin khác nhau. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin 5,200mAh, phiên bản cao hơn trang bị pin silicon-carbon 7,000mAh - hiếm thấy ở phân khúc tầm trung.

Theo công bố, bản 5,200mAh có thể hoạt động tới 39 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường, bản 7,000mAh đạt tới 50 giờ cho mỗi lần sạc. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 68W TurboPower. Phiên bản pin 5,200mAh có kích thước 162.76 x 75.6 x 7.21mm, nặng 177 gram, phiên bản 7,000mAh dày 7.99mm và nặng 193 gram.

Motorola Edge 70 Fusion có pin khá lớn.

Việc cung cấp hai tùy chọn pin giúp người dùng linh hoạt hơn: ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ hoặc chọn thời lượng pin dài hơn.

Edge 70 Fusion sở hữu màn hình Extreme AMOLED 6.78-inch, độ phân giải 2772 x 1272 pixel, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 5,200 nit. Thông số này hứa hẹn trải nghiệm hiển thị sắc nét, mượt mà và dễ nhìn ngoài trời.

Máy sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Thiết bị chạy hệ điều hành Android 16 và được cam kết cập nhật bảo mật trong 5 năm.

Motorola Edge 70 Fusion có giá phải chăng.

Về camera, máy trang bị camera chính 50MP với cảm biến Sony LYTIA 710, camera góc siêu rộng 13MP khẩu độ f/2.2 và camera trước 32MP khẩu độ f/2.2 tích hợp công nghệ Quad Pixel. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, quay video và selfie.

Edge 70 Fusion đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810H. Màn hình được bảo vệ bởi Corning Gorilla Glass 7i. Máy có loa kép stereo hỗ trợ Dolby Atmos, cổng USB Type-C và kết nối Bluetooth 6.0.

Thiết kế mặt lưng lấy cảm hứng từ nylon và linen với các màu Xanh lá Pantone Sporting Green, Pantone Silhouette, Xanh dương Pantone Orient Blue và Pantone Country Air.

Tại châu Âu, Motorola Edge 70 Fusion bản 7,000mAh có giá 379.99 Bảng Anh (khoảng 11,5 triệu đồng). Bản 5,200mAh có giá 370 Bảng Anh (khoảng 11,2 triệu đồng).