Apple được cho là đã hủy mẫu iPhone tham vọng nhất từ trước đến nay

Apple từng đặt ra một kế hoạch đầy tham vọng cho dòng sản phẩm iPhone đánh dấu 20 năm ra mắt mà họ giới thiệu vào năm sau, với iPhone 20 Pro là một trong số đó. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới, công ty đã quyết định hủy bỏ mẫu iPhone 20 Pro, một sản phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến những đột phá về thiết kế.

iPhone 20 sẽ tạm biệt thiết kế notch gây khó chịu.

Được mong đợi sẽ sở hữu màn hình hoàn toàn bằng kính, không viền, iPhone 20 Pro sẽ tạo cảm giác như màn hình đang nổi trên thân máy. Các thành phần như cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID và camera selfie sẽ được tích hợp dưới màn hình giúp thiết kế trở nên liền mạch hơn. Màn hình này hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm người dùng, tương tự như những gì Samsung đã thực hiện với dòng điện thoại Edge.

Tuy nhiên, báo cáo mới cho thấy, do những vấn đề về năng suất trong ngành công nghệ, Apple đã phải hủy bỏ kế hoạch này và thay vào đó sẽ giới thiệu một mẫu iPhone khác vào năm tới. Điều này đã làm giảm đi sự hoành tráng của lễ kỷ niệm 20 năm, vốn được kỳ vọng sẽ là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử smartphone.

Một concept mô phỏng thiết kế iPhone 20 được đăng tải trên mạng.

Người hâm mộ Apple chắc chắn sẽ không khỏi thất vọng trước tin tức này. Mặc dù họ hiểu rằng tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp công nghệ đang gặp nhiều khó khăn, nhưng năm tới sẽ đánh dấu 20 năm ngày ra đời của một trong những thiết bị quan trọng nhất. Vì vậy, với việc iPhone 20 Pro bị hủy bỏ, sự chờ đợi cho một sản phẩm đột phá bị đổ vỡ khi công ty cho ra đời một sản phẩm không thực sự ấn tượng.

Với thông tin này, nhiều người đang cân nhắc lại quyết định chuyển sang sử dụng sản phẩm của Apple, đặc biệt là khi ý tưởng về một màn hình không có phần khoét lỗ đã thu hút sự chú ý. Sự trì hoãn này có thể tạo cơ hội cho các nhà sản xuất Android vượt mặt Apple trong cuộc đua công nghệ.