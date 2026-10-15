Giá iPhone 16 series tháng 10: Chỉ còn 4 lựa chọn, tăng giá "sốc"

Những giữa tháng 10/2026, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) có điều chỉnh giá bán cho iPhone 16 series. Tin không vui là đợt điều chỉnh này theo hướng tăng giá theo một cách dễ gây "sốc".

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc xu hướng của năm trước.

Chẳng hạn tại FPT Shop và Thế Giới Di Động (TGDĐ), iPhone 16 128GB có giá khởi điểm lần lượt từ 22,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng cho bản 128GB (tăng tới 2,2 triệu đồng so với tháng trước); 31,59 triệu đồng cho bản 512GB (tăng tận 4,1 triệu đồng so với tháng trước).

Trong khi đó, iPhone 16 Plus có giá từ 24,99 - 27,99 triệu đồng tùy phiên bản dung lượng. Mức giá này cơ bản ổn định so với tháng trước. Có một điểm khá thú vị là iPhone 16 Plus 128GB ngang giá với iPhone 16 128GB bản thường, khá phù hợp cho người thích mua iPhone 16 Plus màn hình rộng với giá hời.

Còn tại các AAR nhỏ hơn như Minh Tuấn Mobile, iPhone 16 128GB có giá khởi điểm 22,99 triệu đồng. Hiện họ cũng còn hàng với iPhone 16 Plus các phiên bản 128GB và 256GB, giá tương ứng 24,49 triệu đồng và 27,69 triệu đồng.

Tương tự, CellphoneS đang niêm yết iPhone 16 128GB giá 22,99 triệu đồng; iPhone 16 Plus 128GB và 256GB lần lượt 24,79 triệu đồng và 27,89 triệu đồng.

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 10/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 16 128GB 24,99 22,99 256GB - - 512GB - 31,59 iPhone 16 Plus 128GB 24,99 24,79 256GB - 27,79 512GB - - iPhone 16 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 16 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 15/10/2026.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.