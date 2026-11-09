Xiaomi 18 Pro với thiết kế độc đáo sắp “vượt biên giới” Trung Quốc

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ chính thức ra mắt tại thị trường quốc tế trong tháng này, với sự kiện ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 17/11. Đây là thông tin được hé lộ bởi một lãnh đạo tập đoàn trên X mới đây.

Dòng Xiaomi 18 Pro cuối cùng cũng có cơ hội "xuất ngoại".

Cụ thể, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing của Tập đoàn Xiaomi, Xu Fei, đã chia sẻ một đoạn video giới thiệu trên X kèm chú thích tạm dịch: “41 thị trường đã để lại những manh mối giống nhau. Bạn có thể tìm thấy gì bằng cách xem thời gian ra mắt tại từng thị trường?”. Đặc biệt, video này nhấn mạnh thời gian 11:17 sáng, khiến nhiều người dự đoán rằng đây chính là thời điểm ra mắt toàn cầu của dòng Xiaomi 18 Pro.

Trước đó, dòng Xiaomi 17 Pro không được phát hành phiên bản quốc tế, thay vào đó, chỉ có Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra được bán ra ở các quốc gia ngoài Trung Quốc. Do đó, việc dòng Xiaomi 18 Pro được ra mắt thị trường quốc tế đánh dấu lần đầu tiên người dùng toàn cầu có cơ hội trải nghiệm thiết kế màn hình phía sau độc đáo của dòng Pro từ Xiaomi.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ là hai sản phẩm chủ lực trong sự kiện ra mắt này. Xiaomi 18 Pro được biết đến là thiết bị đầu tiên trên thế giới trang bị chip Snapdragon 8 Ultra Edition 6, trong khi Xiaomi 18 Pro Max là thiết bị đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Super Ultra Edition 6.

Thông tin được Xu Fei đăng tải.

Dòng sản phẩm Xiaomi 18 Pro còn nổi bật với màn hình sau hoàn toàn mới, được tùy chỉnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ các tính năng như thông báo động và nội dung cá nhân hóa do AI tạo ra. Người dùng có thể tạo ra những hình nền độc quyền bằng cách chụp ảnh và ghép chúng với ốp lưng điện thoại nhằm mang đến diện mạo cá nhân hóa cho thiết bị.

Với sự kiện ra mắt toàn cầu sắp tới, dòng Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ mở rộng sự hiện diện tại thị trường điện thoại cao cấp ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, mang đến cho người dùng quốc tế những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo.