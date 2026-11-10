CEO Nvidia 'thuê hãng PR chuyên xử lý bê bối tình ái từ năm ngoái'

Theo Wired, công ty Heller đã phụ trách hoạt động truyền thông hậu trường cho ông Huang từ cuối tháng 10/2025. Hồ sơ trên New York Magazine năm 2023 mô tả, Risa Heller, nhà sáng lập công ty, nổi tiếng là người chuyên xử lý khủng hoảng cho những người quyền lực đối mặt với cáo buộc có hành vi không đúng đắn về tình ái và các tranh cãi đời tư khác. Tất nhiên, Heller cũng phụ trách truyền thông doanh nghiệp và các vấn đề không liên quan đến bê bối cá nhân của khách hàng.

Theo những người am hiểu thỏa thuận, ban đầu, chuyên gia quan hệ công chúng của Heller được thuê với lý do xử lý những vấn đề liên quan đến đời tư của Huang, trong đó có hoạt động thiện nguyện của gia đình ông. Công ty thường xuyên liên lạc với Huang và con gái ông, Madison, Giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Nvidia.

Jensen Huang, CEO Nvidia, tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Bắc, tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Trước đó, cũng trong tháng 10/2025, New York Times đăng bài báo mô tả: "Vào một đêm tháng 6 oi ẩm năm ngoái (2024), Jensen Huang có buổi gặp gỡ thân mật với một số khách hàng lớn của công ty tại châu Á trong một quán bar có tầm nhìn bao quát thành phố Đài Bắc. Họ đứng nâng ly chúc mừng sự bùng nổ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Đứng cạnh lãnh đạo Nvidia là một phụ nữ tên Huang Le, còn gọi là Alice Huang, Giám đốc điều hành Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Megaspeed dự kiến mua 2 tỷ USD công nghệ AI của Nvidia trong năm tiếp theo.

Dù bà Huang và Megaspeed đều là những cái tên ít được biết đến trong ngành AI, mối liên hệ giữa họ với Nvidia và CEO của hãng gần đây trở thành tâm điểm chú ý tại Washington. Theo gần 10 quan chức, cựu quan chức Mỹ và những người am hiểu hoạt động của các công ty, Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra liệu Megaspeed, doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với các công ty công nghệ Trung Quốc, có giúp các công ty tại Trung Quốc né tránh những hạn chế xuất khẩu của Mỹ hay không...

Ông Huang và bà Huang tiếp tục bị chụp ảnh cùng nhau vào tháng 5/2025, khi cả hai rời một nhà hàng ở Đài Bắc cùng một trợ lý của Nvidia, sau bữa tối công việc với các nhà cung cấp AI khác".

Theo các nguồn tin của Wired, bài báo khiến căng thẳng gia tăng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Nvidia và Jensen Huang tỏ ra không hài lòng. Đến cuối tháng đó, đội ngũ truyền thông nội bộ của Nvidia được chỉ đạo đưa công ty Heller vào danh sách nhận mọi yêu cầu từ báo chí liên quan đến Huang, dù là vấn đề cá nhân hay công việc.

Khi Wired liên hệ ngày 9/11, đại diện Heller chuyển câu hỏi sang Nvidia và Nvidia chưa phản hồi.

Đến tháng 5, công ty nghiên cứu đầu tư Culper Research công bố báo cáo về hoạt động kinh doanh chip Nvidia tại Trung Quốc, trong đó đề cập Megaspeed. Theo Axios, một nhân viên công ty nói với Culper rằng bà Huang thực tế vẫn điều hành doanh nghiệp dù đã rời vị trí giám đốc. Họ cũng mô tả mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang quá thân thiết, nhưng không cáo buộc hai người ngoại tình hay có liên quan đến hoạt động gián điệp.

Mọi chuyện lắng xuống cho tới tháng 10, New York Times đăng bài đầu tiên về việc giới chức Mỹ điều tra Alice Huang, nghi bà chuyển thông tin cho Bắc Kinh và có mối quan hệ thân thiết với CEO Nvidia. Theo tờ này, mùa xuân 2026, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trực tiếp giám sát việc soạn thảo một bản ghi nhớ mật, cảnh báo quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Alice Huang bị tình báo Mỹ nghi ngờ là người được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng để thu thập thông tin về CEO Nvidia.

Jensen Huang ngày 8/11 gửi thông điệp tới nhân viên Nvidia, thừa nhận không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình. Ông nói hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con, khẳng định không có lý do nào có thể biện minh, nhưng không nêu tên người phụ nữ liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Trong khi đó, Nvidia ra thông báo: "Hội đồng quản trị đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước những thông tin gần đây cho rằng nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý độc lập bên ngoài, sẽ giám sát cuộc điều tra".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn lên tiếng: "Chúng tôi từng phản hồi về vấn đề này. Những câu chuyện về cái gọi là 'gián điệp Trung Quốc' hoàn toàn vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Trung Quốc".