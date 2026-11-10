Cựu streamer đình đám Trung Quốc cầu hôn hot girl bằng nhẫn kim cương tiền tỷ

Cựu streamer nổi tiếng Trung Quốc Lu Benwei (Lư Bản Vĩ) gây chú ý khi tổ chức màn cầu hôn lãng mạn. Buổi lễ được trang trí như lâu đài cổ tích, có màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái cùng chiếc nhẫn kim cương 3,09 carat.

Màn cầu hôn hoành tráng như chuyện cổ tích

Theo trang GamerSky, hot girl nổi tiếng với biệt danh "Công chúa Badamu", tên thật là Tạ Lệ Hoa, vừa chia sẻ một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cầu hôn của cô và cựu streamer Lư Bản Vĩ.

Buổi lễ được tổ chức ngày 9/10/2026 tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều gương mặt quen thuộc trong giới streamer.

Không gian buổi lễ được thiết kế theo phong cách cổ tích, nổi bật với lâu đài màu hồng, những lối đi phủ đầy hoa và cách bài trí lãng mạn.

Màn cầu hôn như chuyện cổ tích.

Đặc biệt, Lư Bản Vĩ còn chuẩn bị màn trình diễn bằng máy bay không người lái trên bầu trời với dòng chữ nổi bật: "Trong tất cả những chiếc cúp, em chính là phần thưởng lớn nhất".

Nam streamer cũng dành tặng người yêu chiếc nhẫn kim cương 3,09 carat tiền tỷ. Theo chia sẻ của Tạ Lệ Hoa, con số 3,09 được lựa chọn vì ngày sinh của cô là 9/3. Không dừng lại ở đó, anh còn thực hiện hình xăm đầu tiên ở tuổi 33, mang tên của bạn gái như một cách đánh dấu cột mốc quan trọng của đời mình.

Chứng kiến màn cầu hôn này còn có nhiều người bạn thân thiết trong giới livestream và thể thao điện tử Trung Quốc, trong đó có streamer nổi tiếng PDD và Mã Phi Phi.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, với sự góp mặt của người thân và bạn bè hai bên.

Màn cầu hôn được tổ chức dưới sự chứng kiến của nhiều người thân thiết.

Đã bí mật đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cầu hôn

Điều đáng chú ý là màn cầu hôn hoành tráng này thực chất được tổ chức sau khi Lư Bản Vĩ và bạn gái đã chính thức trở thành vợ chồng.

Cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn từ ngày 9/7/2026, nhưng đến ngày 11/8, đúng dịp sinh nhật lần thứ 33 của Lư Bản Vĩ, mới công khai tin vui trên mạng.

Khi đó, Tạ Lệ Hoa đã đăng tải hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn kèm lời chúc mừng sinh nhật chồng, khiến người theo dõi bất ngờ. Ba tháng sau khi đăng ký kết hôn, Lư Bản Vĩ mới tổ chức buổi cầu hôn chính thức để tạo bất ngờ cho vợ.

Trước sự kiện, nữ hot girl từng tiết lộ cô đã phần nào đoán được kế hoạch của chồng khi thấy người thân và bạn bè bất ngờ tập trung tại Hải Nam. Tuy nhiên, cô không biết cụ thể buổi lễ sẽ được chuẩn bị như thế nào.

Sau khi chứng kiến khung cảnh lãng mạn và nhận chiếc nhẫn kim cương, cô vẫn không giấu được xúc động. Cô chia sẻ đây chính là màn cầu hôn mà bản thân từng mơ ước, đồng thời bày tỏ cảm giác hạnh phúc khi được chồng dành nhiều tâm huyết chuẩn bị.

Được biết, Lư Bản Vĩ từng là tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, thi đấu cho đội Royal Club và giành ngôi á quân Chung kết thế giới năm 2013.

Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang livestream và trở thành một trong những streamer nổi tiếng nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những tranh cãi liên quan đến gian lận trong trò chơi và hành vi ứng xử với cộng đồng.

Trong khi đó, Tạ Lệ Hoa là hot girl sinh năm 2001, được biết đến qua các video nhảy múa, thời trang và làm đẹp trên Douyin, sở hữu hàng triệu người theo dõi.