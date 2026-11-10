3 chú mèo AI nấu ăn gây sốt với 500 triệu lượt xem, chủ nhân kiếm tiền tỷ từ quảng cáo

Một chàng trai 29 tuổi tại Trung Quốc gây chú ý khi tạo ra 3 chú mèo ảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên nấu ăn và tái hiện cuộc sống thôn quê. Chỉ sau khoảng 6 tháng, kênh thu hút hơn 1,76 triệu người theo dõi, đạt hơn 500 triệu lượt xem và nhận quảng cáo từ nhiều thương hiệu quốc tế.

3 chú mèo AI gây sốt được ví như phiên bản Lý Tử Thất

Theo trang SCMP, tài khoản Meow Ziqi trên Douyin (TikTok Trung Quốc) đang gây sốt mạng nhờ những video tái hiện cuộc sống thôn quê với 3 nhân vật chính là những chú mèo được tạo ra bằng AI.

Ra mắt từ tháng 4/2026, tài khoản nhanh chóng thu hút hơn 1,76 triệu người theo dõi và đạt tổng cộng hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Phong cách nấu ăn của những chú mèo này được ví như Lý Tử Thất.

Những video của Meow Ziqi được nhiều người ví như phiên bản mèo của Lý Tử Thất, nữ blogger nổi tiếng với nội dung ghi lại cuộc sống đồng quê, chế biến món ăn truyền thống và thực hiện các nghề thủ công lâu đời của Trung Quốc.

Lý Tử Thất từng thu hút hơn 56 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ những video có hình ảnh chỉn chu, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Sau tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ, cô tạm ngừng hoạt động trong khoảng ba năm kể từ năm 2021, trước khi trở lại vào năm 2024.

Trong khi đó, Meow Ziqi tạo nên sức hút riêng bằng cách đưa những chú mèo đáng yêu vào không gian làng quê yên bình, nơi chúng tự tay nấu nướng, làm nông và chế tác đồ thủ công.

Mỗi nhân vật đều có tính cách khác nhau. Mèo Trắng là nhân vật điềm tĩnh, khéo léo, thường đảm nhận các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ngược lại, Mèo Cam nổi tiếng với tính cách nghịch ngợm, ham ăn và thường xuyên gây ra những tình huống hài hước. Nhân vật thứ ba là Mèo Mũ, người bạn sống ở thành phố, thường xuyên nhận những món quà thủ công do hai chú mèo ở quê gửi tặng.

Những chú mèo AI này có một lượng lớn người xem.

Trong một video thu hút đông đảo người xem, Mèo Trắng và Mèo Cam cùng nhau làm cà phê hoa mộc pha cơm rượu lên men. Từ việc thu hoạch hoa, chuẩn bị nguyên liệu đến nuôi men, mọi công đoạn đều được tái hiện sinh động. Các tập khác ghi lại cảnh những chú mèo đánh tơi bông, chế biến món thịt heo xào...

Điều khiến khán giả thích thú là dù thực hiện những công việc giống con người, các nhân vật vẫn giữ được biểu cảm và cử chỉ đặc trưng của loài mèo.

"Những thú cưng ảo khác thường tạo cảm giác lạnh lẽo và thiếu tự nhiên, nhưng những chú mèo của Meow Ziqi lại giống như đang thực sự sống", một người xem bình luận.

Tài khoản @hi094 chia sẻ: "Thật ấm áp khi nhìn những chú mèo tự chăm sóc bản thân và chăm chỉ làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Sự kết hợp giữa hình ảnh dễ thương, nội dung thư giãn và nét văn hóa truyền thống đã giúp Meow Ziqi nhanh chóng xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Chàng trai 29 tuổi bỏ việc làm nội dung AI

Đứng sau tài khoản Meow Ziqi là một nhà sáng tạo nội dung 29 tuổi tại Trung Quốc. Trước đây, anh làm công việc viết nội dung quảng cáo trong lĩnh vực bất động sản.

Sau khi nhận thấy tiềm năng của công nghệ AI, chàng trai quyết định nghỉ việc để tập trung sản xuất video. Anh tự học các công cụ tạo hình ảnh, hoạt hình và dựng video, đồng thời lấy cảm hứng từ hai chú mèo mà bản thân đang nuôi.

Chú mèo này giúp chủ nhân kiếm được nhiều hợp đồng quảng báo béo bở.

Thay vì quay hình thú cưng thật, anh xây dựng một thế giới hoàn toàn bằng AI, trong đó các nhân vật có ngoại hình, tính cách và những câu chuyện riêng.

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, chi phí sử dụng tài nguyên điện toán để sản xuất video vào khoảng 38 triệu đồng mỗi tháng. Dù vậy, khoản đầu tư này đã được bù đắp nhờ các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu lớn như Prada, Volkswagen và Estée Lauder.

Sự thành công của Meow Ziqi cũng phản ánh xu hướng mới trong ngành sáng tạo nội dung tại Trung Quốc, khi các nhân vật thú cưng ảo ngày càng được doanh nghiệp lựa chọn để quảng bá sản phẩm.

Theo những người trong ngành, các nhà sáng tạo nội dung AI về thú cưng hàng đầu có thể nhận hơn 300 triệu đồng cho một video quảng cáo. Thậm chí, một số tài khoản nổi bật có khả năng tạo ra doanh thu vượt 3,8 tỷ đồng mỗi tháng nhờ kết hợp quảng cáo thương hiệu, bán khóa học trực tuyến và kinh doanh sản phẩm liên quan. Thông tin này được người đứng sau tài khoản chó AI nổi tiếng "A Huang and This Village" chia sẻ với trang China Youth Daily.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thú cưng ảo cũng kéo theo nhiều vấn đề đáng quan tâm. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng, nội dung do AI tạo ra có thể đối mặt với những tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi hình ảnh, phong cách hoặc nhân vật có nét tương đồng với tác phẩm của những nhà sáng tạo khác.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các nhân vật ảo có khả năng tạo ra sự gắn bó về mặt cảm xúc với khán giả cũng đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch và đạo đức trong việc sử dụng AI.