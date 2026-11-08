Apple được “minh oan” trước sự cố iPhone Duo nứt màn hình

Sau khi Apple ra mắt chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo, một số người dùng đã bắt đầu phản ánh về các vấn đề liên quan đến màn hình gập bên trong. Cụ thể, họ đã gặp phải tiếng kêu lách tách khi mở và đóng máy, cùng với những vết lồi bí ẩn xuất hiện từ phía dưới màn hình, gây ra hiện tượng điểm ảnh trắng.

Một chiếc iPhone Duo bị lỗi chỉ sau một thời gian ngắn mở hộp.

Điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về thiết kế bản lề của Apple có thể gây ra sự cố, đặc biệt khi xét đến giá thành cao của thiết bị và sự kỳ vọng lớn mà nó tạo ra. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ nổi tiếng, Kang, đã tiết lộ trên Weibo rằng nguyên nhân chính của vấn đề không phải do lỗi thiết kế trong cấu trúc bản lề, mà xuất phát bởi chất lượng linh kiện từ một nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn. Sự cố này đã dẫn đến việc bản lề bị biến dạng và gây hư hại cho màn hình từ phía sau.

Đáng chú ý, Apple đã nhanh chóng xác định được các lô sản phẩm có vấn đề thông qua số seri, cho phép công ty cung cấp cho khách hàng đã mua thiết bị thuộc nhóm có nguy cơ cao cơ hội đổi lấy sản phẩm mới ngay lập tức thay vì phải chờ đến khi màn hình bị hư hỏng. Đây là một giải pháp kịp thời giúp giảm bớt lo lắng của người tiêu dùng.

Mặc dù có một số báo cáo về việc màn hình bị nứt, nhưng nhìn chung, iPhone Duo đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Doanh số bán hàng ở nhiều quốc gia đã tăng vọt, dẫn đến tình trạng hàng tồn kho nhanh chóng cạn kiệt. Apple dự kiến đã vượt qua mục tiêu doanh số 6 triệu chiếc trong năm nay, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của người hâm mộ vào thương hiệu này.

Thông tin được Kang đăng tải trên Weibo.

Về mặt độ bền và tính thực tiễn, các thiết bị không bị ảnh hưởng bởi lô hàng lỗi hoạt động rất tốt. Với xếp hạng chống nước và bụi IP68, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng chống bụi ở bản lề của iPhone Duo vượt trội hơn so với các đối thủ như Galaxy Z Fold8 hay Google Pixel 11 Pro Fold. Hơn nữa, các ứng dụng iOS được tối ưu hóa cho màn hình kép hoạt động mượt mà.

Tóm lại, đây là tin tốt cho Apple khi nó giúp họ thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề này xuất phát từ vật liệu của một nhà cung cấp bên ngoài mà không phải từ sự thất bại trong thiết kế và kỹ thuật đã được phát triển trong nhiều thập kỷ. Những người đang sử dụng iPhone Duo có thể liên hệ với Apple để được thay thế nếu gặp sự cố, trong khi những ai đang cân nhắc mua sản phẩm có thể yên tâm rằng phiên bản tiêu chuẩn vẫn mạnh mẽ và đáng tin cậy.