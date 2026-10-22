Trải nghiệm Smart Band 11 pin 21 ngày, hơn 150 chế độ thể thao

Thiết kế

Xiaomi Smart Band 11 tiếp tục sử dụng kiểu dáng vòng đeo tay thông minh với màn hình hình chữ nhật bo cong, hướng đến sự gọn nhẹ và thuận tiện khi đeo hằng ngày. Thiết bị có độ dày khoảng 9,99mm, kết hợp dây đeo linh hoạt, phù hợp khi sử dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, tập luyện thể thao hoặc sinh hoạt thường ngày.

Xiaomi Smart Band 11.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khung hợp kim nhôm, với ba màu đen, bạc và hồng. Trong khi đó, phiên bản gốm có màu Trắng ngọc trai, hướng đến người dùng ưu tiên chất liệu và kiểu dáng khác biệt. Xiaomi cũng giới thiệu phiên bản Unibody Edition với thân kim loại nguyên khối và phiên bản Ceramic Edition sử dụng chất liệu gốm trong danh mục sản phẩm.

Điểm đáng chú ý trên Smart Band 11 là màn hình AMOLED kích thước 1,72 inch, độ phân giải 520 x 212 pixels, tần số quét 60Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit. Viền màn hình khoảng 2mm giúp tăng diện tích hiển thị, trong khi tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 77%.

Với độ sáng cao, màn hình có điều kiện hiển thị rõ hơn khi sử dụng ngoài trời hoặc dưới ánh nắng. Công nghệ AMOLED giúp màu sắc nổi bật, còn tần số quét 60Hz hỗ trợ thao tác vuốt chạm mượt mà khi chuyển giữa các giao diện. Người dùng cũng có thể thay đổi mặt đồng hồ theo sở thích, thậm chí một số mini game được tích hợp trực tiếp trên thiết bị, bổ sung lựa chọn giải trí trong những khoảng thời gian ngắn.

Tính năng

Smart Band 11 được trang bị các cảm biến phục vụ theo dõi sức khỏe và vận động, gồm gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến nhịp tim và oxy trong máu quang học, cảm biến ánh sáng môi trường cùng cảm biến địa từ.

Thiết bị hỗ trợ theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), giấc ngủ và mức độ căng thẳng. Thông qua dữ liệu ghi nhận trong quá trình sử dụng, người dùng có thể theo dõi sự thay đổi của một số chỉ số cơ thể, đồng thời tham khảo thông tin về thời gian và chất lượng giấc ngủ để điều chỉnh lịch sinh hoạt.

Dù vậy, các chỉ số từ vòng đeo tay chủ yếu phục vụ mục đích tham khảo và theo dõi xu hướng. Kết quả đo không thay thế thiết bị y tế hoặc chẩn đoán của bác sĩ, đặc biệt khi người dùng có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Ở khía cạnh vận động, Smart Band 11 hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, đáp ứng nhu cầu từ đi bộ, chạy bộ đến nhiều hình thức tập luyện khác. Số lượng chế độ đa dạng giúp người dùng lựa chọn hình thức theo dõi phù hợp với hoạt động đang thực hiện, thay vì chỉ ghi nhận vận động ở mức cơ bản.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước 5ATM và hỗ trợ theo dõi nhịp tim dưới nước. Khả năng này mở rộng phạm vi sử dụng sang các hoạt động bơi lội phù hợp với điều kiện của thiết bị. Tuy nhiên, chuẩn kháng nước không đồng nghĩa vòng đeo tay có thể sử dụng trong mọi môi trường nước.

Smart Band 11 hỗ trợ thông báo cuộc gọi đến bằng cách rung và hiển thị tên hoặc số điện thoại của người gọi trên màn hình. Người dùng có thể nhận biết cuộc gọi để chủ động xử lý, đồng thời từ chối cuộc gọi trực tiếp trên vòng đeo tay. Tuy nhiên, thiết bị không hỗ trợ trả lời hoặc thực hiện cuộc gọi ngay trên vòng. Vì vậy, khi muốn nghe máy hoặc gọi đi, người dùng vẫn cần thao tác trên điện thoại kết nối.

Vòng đeo tay này sở hữu pin dung lượng 233mAh, với thời gian hoạt động được công bố lên đến 21 ngày. Thời lượng thực tế có thể thay đổi tùy độ sáng màn hình, tần suất đo sức khỏe, chế độ luyện tập và các tính năng được kích hoạt.

Nhìn tổng thể, Xiaomi Smart Band 11 phù hợp với người muốn theo dõi vận động, giấc ngủ và một số chỉ số sức khỏe cơ bản trên thiết bị nhỏ gọn. Với màn hình có thông số tốt, nhiều chế độ thể thao và pin dài ngày, sản phẩm là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm vòng đeo tay thông minh phổ thông, đặc biệt với người ưu tiên sự tiện dụng hơn các tính năng chuyên sâu của đồng hồ thông minh.