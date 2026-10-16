iPhone Duo mở đặt hàng đêm nay (16/10), chưa bán ra đã gây "sốc" về giá cuối

"Giờ G" đặt trước iPhone Duo

Đúng 19h đêm nay (16/10), các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam sẽ chính thức nhận đơn đặt trước iPhone Duo - dòng iPhone màn hình gập đầu tiên của "nhà táo". Sản phẩm này được ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong sự kiện hôm 10/9, nhưng đến nay mới tới "giờ G" đặt trước và sẽ chính thức bán ra từ ngày 8h sáng 23/10.

iPhone Duo khi gập màn hình. (Ảnh: Engadget)

iPhone Duo khi mở rộng màn hình. (Ảnh: Engadget)

So với iPhone 18 Pro series vốn có nhiều sự tương đồng về chương trình đặt trước giữa các AAR, chương trình đặt trước iPhone Duo lại khá khác biệt nhau. Trong khi Thế Giới Di Động (TGDĐ) - TopZone và FPT Shop - F.Studio by FPT mang tới chương trình thu cũ - đổi mới (trade-in) ưu đãi tối đa 3 triệu đồng thì CellphoneS, Minh Tuấn Mobile hay Hoàng Hà Mobile có chính sách trade-in ưu đãi tận 5 triệu đồng, chưa kể các ưu đãi khác.

Lấy ví dụ tại Hoàng Hà Mobile, khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới được hỗ trợ thêm tới 5 triệu đồng, bên cạnh giá trị thu mua thiết bị cũ. Giá trị thu mua và trợ giá phụ thuộc vào dòng máy, tình trạng thực tế và kết quả kiểm tra thiết bị tại thời điểm giao dịch.

Chẳng hạn, khách hàng sở hữu iPhone 17 Pro Max có thể được định giá máy cũ lên tới 29,2 triệu đồng và nhận thêm hỗ trợ thu cũ tối đa 5 triệu đồng. Như vậy, theo mức giá dự kiến hiện tại, số tiền cần bù để lên đời iPhone Duo 256GB có thể là từ 30,79 triệu đồng.

Hay tại Minh Tuấn Mobile, ngoài ưu đãi thu cũ, họ còn công bố mức thu mua đối với thiết bị cũ lên đến 88% giá trị, chẳng hạn iPhone 17 Pro Max 256GB tối đa tới 26,83 triệu đồng. Việc kiểm tra và định giá máy được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng, công khai trước khách hàng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình thu đổi và chủ động cân đối chi phí nâng cấp.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể nhận thêm ưu đãi khi thanh toán theo các phương thức và điều kiện áp dụng của từng đối tác tại từng AAR cụ thể. Trong các AAR được khảo sát, PV ghi nhận CellphoneS là hệ thống công bố ưu đãi thanh toán cao nhất - lên tới 6 triệu đồng, tất nhiên các ưu đãi như này luôn có giới hạn về suất mua và nhiều điều kiện ràng buộc.

Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện, chỉ tính riêng ưu đãi theo chương trình trade-in và thanh toán, iFan có thể được giảm giá trực tiếp 10 - 11 triệu đồng. Một chiếc iPhone Duo 256GB giá gốc 64,99 triệu đồng có thể về tay chỉ với 53,99 - 54,99 triệu đồng, một mức giá rất hời đối với một siêu phẩm đến từ Apple.

Giá tham khảo iPhone Duo khi đặt trước:

Dung lượng Giá niêm yết (triệu đồng) Giá cuối tham khảo (triệu đồng) 256GB 64,99 54,99 512GB 71,49 61,49 1TB 84,49 74,49 2TB 103,99 93,99

* Giá tham khảo có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Cũng như đợt đăng ký nhận thông tin sản phẩm và đặt trước iPhone 18 Pro series, hầu hết các AAR không công khai lượng đơn trên website chính thức. Duy TGDĐ - TopZone đang hiển thị lượng người đăng ký nhận thông tin là hơn 22.000 lượt, tính tới 14h chiều 16/10.

Dù không công bố con số cụ thể, nhưng đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết: Đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều khách hàng đăng ký nhận thông tin sớm về iPhone Duo, cho thấy sự quan tâm đáng kể của thị trường đối với mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. Trong số các phiên bản, iPhone Duo 256GB màu trắng ánh sao (Star White) đang nhận được nhiều sự chú ý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình đặt trước iPhone Duo trong các tin bài sau.

iPhone Duo: iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple

Về sản phẩm, iPhone Duo đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia phân khúc điện thoại màn hình gập, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa một chiếc điện thoại thông minh và không gian hiển thị rộng hơn phục vụ nhu cầu giải trí, làm việc.

Sản phẩm được trang bị hai màn hình OLED với tần số quét lên tới 120Hz, bao gồm màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch. Thiết kế này cho phép người dùng sử dụng thiết bị như một chiếc iPhone thông thường khi gập lại và mở rộng không gian hiển thị khi cần xem nội dung, xử lý công việc hoặc thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

iPhone Duo sử dụng chip Apple A20 Pro, hướng tới khả năng xử lý mạnh mẽ, tối ưu các tác vụ đa nhiệm và hỗ trợ những tính năng Apple Intelligence. Hệ thống camera 48MP Dual Fusion kết hợp cùng thiết kế gập mở ra nhiều cách chụp ảnh và quay video linh hoạt hơn. Người dùng có thể tận dụng các góc gập của thiết bị để bố trí khung hình và ghi lại nội dung mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào phụ kiện hỗ trợ.

Bên cạnh đó, iPhone Duo được trang bị iOS 27 với khả năng hỗ trợ đa nhiệm, Split View và các tính năng AI, giúp người dùng khai thác hiệu quả không gian màn hình lớn.

Bình luận về siêu phẩm này, đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định: Khác với các thế hệ iPhone Pro tập trung nâng cấp về hiệu năng, camera và trải nghiệm sử dụng, iPhone Duo mang đến sự thay đổi rõ rệt về hình thức thiết kế và cách tương tác với thiết bị.

"Đây được xem là yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm sản phẩm mới từ những người dùng iPhone lâu năm, đồng thời thu hút nhóm khách hàng đang sử dụng các dòng smartphone màn hình gập khác trên thị trường", đại diện AAR nói.

"Theo nhận định của chúng tôi, iPhone Duo có tiềm năng tạo sự quan tâm đáng kể ở phân khúc cao cấp, đặc biệt với khách hàng yêu thích công nghệ mới, ưu tiên trải nghiệm đa nhiệm và mong muốn sở hữu những thiết bị có thiết kế khác biệt", vị đại diện nói thêm.