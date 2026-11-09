Xiaomi 18 sắp trình làng, hé lộ cấu hình đáng gờm trước ngày ra mắt

Một chiếc điện thoại Xiaomi mang số hiệu model M261DB vừa vượt qua chứng nhận 3C tại Trung Quốc, theo thông tin được công bố vào ngày 6/11. Thiết bị này được cho là hỗ trợ sạc nhanh lên tới 100W và được dự đoán là phiên bản tiêu chuẩn của dòng Xiaomi 18.

Xiaomi 18 tiêu chuẩn sẽ không có màn hình phụ phía sau như bản Pro.

Theo người dùng Experience More trên Weibo, Xiaomi sẽ chính thức ra mắt phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn vào tháng tới, tuy nhiên, nhà sản xuất Trung Quốc vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan. Hơn nữa, hồ sơ chứng nhận không nêu rõ tên gọi của điện thoại hay ngày ra mắt cụ thể.

Nếu các dự đoán chính xác, sự kiện ra mắt Xiaomi 18 tiêu chuẩn diễn ra sau khi dòng Xiaomi 18 Pro được giới thiệu vào ngày 23/9, nơi phiên bản tiêu chuẩn không xuất hiện. Xiaomi đã xác nhận rằng dòng Xiaomi 18 Pro sẽ được phát hành toàn cầu trong năm nay, nhưng kế hoạch cho phiên bản cơ bản vẫn chưa được công bố.

Tại buổi ra mắt phiên bản Pro, ông Lu Weibing, đối tác kiêm chủ tịch tập đoàn Xiaomi, đã xác nhận sự tồn tại của phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn khi trả lời câu hỏi từ người dùng Weibo. Theo thông tin từ trang Digital Chat Station, phiên bản Pro sẽ được bán trước, trong khi phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12. Việc M261DB được chứng nhận vào đầu tháng 11 phù hợp với khung thời gian này, vì các mẫu điện thoại thường vượt qua bước chứng nhận vài tuần trước khi ra mắt.

Xiaomi 18 Pro đã được ra mắt trước đó.

Về thông số kỹ thuật, Xiaomi 18 tiêu chuẩn được cho là sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, cảm biến chính 200 MP và pin dung lượng 7.200 mAh, mặc dù Xiaomi chưa xác nhận bất kỳ thông số nào. Trước đó, Xiaomi đã trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cho chiếc Xiaomi 18 Pro, với màn hình 6,4 inch, độ sáng tối đa 4000 nits và pin 7.000 mAh. Máy cũng được trang bị ba camera Leica với đầy đủ các tiêu cự và tính năng bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ phần cứng.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi 18 sẽ có pin lớn hơn 200 mAh so với phiên bản Pro và sử dụng cùng một chip xử lý.