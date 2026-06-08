Giá điện thoại thông minh tăng vọt vì thiếu hụt chip nhớ

Nhiều người dùng điện thoại thông minh yêu thích độ sâu và chất lượng thông tin mà họ nhận được từ trợ lý ảo AI. Những người khác lại thích sử dụng các tính năng dựa trên AI như dịch thuật trực tiếp, AI liên quan đến nhiếp ảnh, tóm tắt trang web và tin nhắn, v.v.

Nhu cầu về chip nhớ đẩy giá nguồn cung hạn chế lên cao

Nhu cầu khổng lồ về AI đã đẩy giá chip nhớ tăng vọt. Các trung tâm dữ liệu AI sử dụng 70% chip nhớ của thế giới. Các nhà máy sản xuất chip tiên tiến như TSMC đang vô cùng bận rộn. Các khách hàng tốt nhất của hãng, chẳng hạn như Apple và Nvidia được ưu tiên sử dụng công suất 3nm của TSMC. Điều đó khiến các công ty công nghệ khác như Ericsson (chuyên sử dụng chip nhớ cho thiết bị mạng) phải chờ đợi và trả giá cao hơn cho các linh kiện silicon.

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Ericsson sử dụng mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) cho radio và thiết bị băng tần cơ sở. Điều thú vị là các thiết bị mạng này sử dụng chip có công nghệ sản xuất chậm hơn một bậc so với điện thoại thông minh và phần cứng AI, chủ yếu là 5nm. Tuy nhiên, mạng di động lại yêu cầu chip có công nghệ sản xuất chậm hơn một chút so với điện thoại thông minh và các tác vụ AI.

Smartphone đầu tiên được trang bị bộ xử lý ứng dụng 2nm đã được ra mắt

Ông Per Narvinger, người đứng đầu nhóm kinh doanh mạng di động của Ericsson cho biết, cơ sở hạ tầng di động sử dụng các chip có công nghệ sản xuất kém tiên tiến hơn một chút so với các chip đã được sử dụng trong điện thoại thông minh và một số tác vụ AI. Samsung Galaxy S26 và Galaxy S26+ đã trở thành những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị bộ xử lý ứng dụng (AP) 2nm vào đầu năm nay nhờ chip Exynos 2600.

Khi số hiệu nút sản xuất giảm, điều đó có nghĩa là kích thước của chip nhỏ hơn, cho phép mật độ bóng bán dẫn tăng lên, dẫn đến hiệu suất và hiệu quả năng lượng được cải thiện.

Ericsson và Nokia đang cố gắng đàm phán lại hợp đồng

Narvinger cho hay: "Hiện tại, nhiều khối lượng công việc AI đang cạnh tranh nhau để sử dụng cùng một loại chip." Hy vọng là khi các công ty AI chuyển sang quy trình sản xuất 2nm trong vài tháng tới, TSMC có thể rút ngắn thời gian sản xuất, giảm thiểu tắc nghẽn và cho phép giá thành giảm. Nếu điều này không xảy ra, Ericsson sẽ tiếp cận khách hàng để đàm phán lại các thỏa thuận đã ký với giá thấp hơn.

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Nếu Ericsson không thể thuyết phục khách hàng trả nhiều tiền hơn cho thiết bị mạng của mình, biên lợi nhuận của công ty sẽ giảm. AI đang bị đổ lỗi cho sự sụt giảm số lượng nhân viên tại Ericsson, công ty từng có tới 105.500 nhân sự vào năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 88.000 người ba tháng trước.