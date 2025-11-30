Cú "quay xe" chấn động: Apple sẽ tái hợp với "người cũ" Intel vào năm 2027?

Trong một diễn biến bất ngờ, nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Ming-Chi Kuo vừa đưa ra nhận định trên mạng xã hội X rằng cơ hội để Intel trở thành nhà cung cấp chip tiên tiến cho Apple đã "cải thiện đáng kể".

Mối nhân duyên giữa Apple và Intel sắp nối lại?

Theo các khảo sát mới nhất, Apple đang đàm phán và đã ký thỏa thuận không tiết lộ (NDA) để tiếp cận công nghệ nút quy trình 18AP của Intel. Nếu mọi việc suôn sẻ, Intel có thể bắt đầu sản xuất các dòng chip M-series cấp thấp nhất (entry-level) cho Apple vào khoảng quý 2 hoặc quý 3 năm 2027.

Vậy, tại sao Apple lại quay lại với Intel khi TSMC đang làm quá tốt? Ông Kuo đưa ra giả thuyết rằng động thái này mang tính chiến lược nhiều hơn là kỹ thuật thuần túy.

Theo đó, hợp đồng này có thể là "bằng chứng thép" giúp Apple chứng minh với chính quyền của tổng thống Donald Trump về cam kết "Buy American" (Mua hàng Mỹ). Việc đưa một phần dây chuyền sản xuất chip về nội địa Mỹ thông qua Intel sẽ giúp Apple giảm bớt sự phụ thuộc rủi ro vào chuỗi cung ứng nước ngoài, đồng thời làm đẹp lòng chính phủ Mỹ.

Cú bắt tay công nghệ mang màu sắc chính trị Mỹ?

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang ở thì tương lai. Hiện tại, Apple đang chờ Intel bàn giao bộ công cụ thiết kế (PDK 1.0/1.1), dự kiến vào quý 1 năm 2026. Chất lượng của bộ công cụ này sẽ là yếu tố quyết định xem liệu Intel có thực sự đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Apple hay không.

Nếu thành công, đây sẽ là "chiếc phao cứu sinh" cho mảng gia công (foundry) của Intel sau thời gian dài khủng hoảng, đồng thời mở ra cánh cửa để họ đón thêm các khách hàng lớn khác (Tier-1) trong tương lai với nút quy trình 14A.