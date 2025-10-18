Bán iPhone cho mọi túi tiền, Apple khiến người mua phải “hoa mắt”

Theo thông tin từ nhà phân tích Park Kang-ho của Daishin Securities, Apple có thể sẽ tăng số lượng mẫu iPhone ra mắt hàng năm. Đáng chú ý, kể từ năm 2027, công ty sẽ giới thiệu tới 6 mẫu điện thoại mới cho nhiều phân khúc giá khác nhau. Hiện tại, dòng iPhone 17 bao gồm 4 mẫu, trong khi iPhone 16e “giá rẻ” vừa được ra mắt đầu năm nay, nâng tổng số thiết bị trong năm 2025 lên con số 5.

Người dùng sẽ có nhiều lựa chọn iPhone hơn trong năm 2027.

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu 4 mẫu iPhone, và sự gia tăng này cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược ra mắt sản phẩm của công ty. Đặc biệt, năm 2026 sẽ là một cột mốc quan trọng khi Apple dự kiến ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Ông Park không đưa ra dự đoán cụ thể cho năm 2026, nhưng có khả năng iPhone 17e sẽ được giới thiệu vào đầu năm đó, trong khi iPhone 18 cơ bản có thể sẽ không ra mắt để nhường chỗ cho mẫu điện thoại màn hình gập.

Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 18e và iPhone 18 vào năm 2027, với khả năng cả hai mẫu này sẽ được công bố cùng lúc. Nếu điều này xảy ra, Apple sẽ có 4 mẫu iPhone cao cấp ra mắt trong nửa cuối năm, bao gồm cả phiên bản kế nhiệm của iPhone màn hình gập.

Park Kang-ho cho rằng sự thay đổi trong chiến lược ra mắt sản phẩm của Apple nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, từ những người dùng bình dân đến những khách hàng cao cấp sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm công nghệ tiên tiến.

Điều này dẫn đến việc chọn mua iPhone phù hợp trở nên khó khăn hơn cho nhiều người.

Khi mà thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh với nhiều lựa chọn Android hấp dẫn, Apple có thể muốn mở rộng dòng sản phẩm iPhone để thu hút thêm khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Apple đã có lợi thế với hệ sinh thái phần mềm và phần cứng mạnh mẽ. Trong tương lai, công ty dự kiến sẽ ra mắt một loạt chip silicon tùy chỉnh giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, với năm 2027 còn xa, người tiêu dùng sẽ phải chờ đợi thêm thông tin cập nhật từ Apple.