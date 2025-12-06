Apple "vỡ trận" khi 4 tướng tài dứt áo ra đi chỉ trong 72 giờ

Thung lũng Silicon đang xôn xao trước thông tin Apple rơi vào một cuộc khủng hoảng thượng tầng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 72 giờ ngắn ngủi, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã phải chứng kiến sự ra đi của 4 giám đốc chủ chốt. Dư luận đang đặt dấu hỏi lớn: Liệu đây có phải là khởi đầu cho một cuộc tháo chạy quy mô lớn?

Cuộc "nổi dậy" tại đại bản doanh Apple Park bắt đầu vào đầu tuần, khi "ông trùm" mảng AI - John Giannandrea - bất ngờ bị sa thải. Ngay lập tức, vị trí này được lấp đầy bởi Amar Subramanya, một nhân sự đến từ đối thủ Microsoft. Động thái này cho thấy Apple đang cực kỳ sốt sắng và có phần tàn nhẫn trong cuộc đua AI khốc liệt.

Chưa dừng lại ở đó, đến thứ giữa tuần (ngày 3/12), cú sốc tiếp theo ập đến khi Alan Dye - trưởng bộ phận thiết kế giao diện (UI) lừng danh - chính thức xác nhận đầu quân cho Meta. Alan Dye không phải cái tên xa lạ; ông gắn bó với Apple từ 2015 và là "cha đẻ" của những thiết kế biểu tượng như giao diện iPhone X, watchOS, hiệu ứng "Liquid Glass" trên iOS 26 và đặc biệt là Dynamic Island. Sự ra đi của Dye để lại một khoảng trống lớn trong ngôn ngữ thiết kế của Apple.

Danh sách ra đi tiếp tục nối dài khi Apple thông báo tổng cố vấn pháp lý Kat Adams và phó chủ tịch phụ trách Môi trường & Chính sách Lisa Jackson cũng đã lên lịch rời công ty. Theo lộ trình, Lisa Jackson sẽ rời đi vào tháng 1/2026. Trong khi đó, Kat Adams sẽ chuyển giao quyền lực cho Jennifer Newstead vào tháng 3/2026 trước khi chính thức rời Apple vào cuối năm đó.

Không chỉ mất tướng, Apple còn chứng kiến sự ra đi của những nhân tài kỹ thuật một cách ồ ạt. Đội ngũ thiết kế cốt lõi của iPhone đang lũ lượt chuyển sang đầu quân cho io - công ty của cựu thiết kế trưởng Jony Ive, hiện đã thuộc về OpenAI. Mục tiêu của họ rất rõ ràng là xây dựng một thiết bị AI đủ sức trở thành "kẻ hủy diệt iPhone".

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, chỉ trong tháng qua, OpenAI đã tuyển dụng khoảng 40 kỹ sư Apple. Trong số đó có những cái tên sừng sỏ như Matt Theobald (chuyên gia thiết kế sản xuất), Cyrus Daniel Irani (trưởng nhóm thiết kế giao diện người dùng).

Đáng tiếc nhất phải kể đến Abidur Chowdhury - nhà thiết kế đứng sau siêu phẩm iPhone Air và được xem là ngôi sao đang lên tại Apple. Anh cũng vừa từ bỏ mức đãi ngộ trong mơ để gia nhập một startup AI bí ẩn.

Với sự biến động nhân sự khủng khiếp này, Apple đang đứng trước áp lực phải tái cấu trúc mạnh mẽ nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên công nghệ mới.