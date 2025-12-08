CHÍNH THỨC: Đã rõ đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam từ năm 2026

Trưa 8/12, FPT Play vừa chính thức công bố trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Thời hạn này sẽ kéo dài từ giữa mùa giải 2025/2026 đến hết mùa giải 2030/31, trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và cả khai thác trên mạng xã hội.…

Như vậy, người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam sẽ tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ khán giả trên khắp thế giới, để thưởng thức hàng nghìn trận đấu bóng đá đỉnh cao. Trong đó, có gần 200 trận thuộc mùa giải 2025/26 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026/27 đến hết 2030/31.

Giải Ngoại hạng Anh có đơn vị mới sở hữu bản quyền tại Việt Nam.

Để thực hiện thương vụ bản quyền này, được biết, FPT Play đã hợp tác cùng Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax - đơn vị sở hữu chính thức và độc quyền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại thị trường các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cột mốc này đánh dấu bước tiến lớn của JAS và Monomax trong việc mở rộng phạm vi sở hữu bản quyền phát sóng sang thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tất cả các trận đấu này sẽ được phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt. Trong đó, rất nhiều trận được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K - điều chưa từng có trong suốt nhiều năm K+ sở hữu độc quyền bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Đơn vị sở hữu bản quyền này cũng đã lên kế hoạch cập nhật các tính năng mới, bên cạnh cách tính năng sẵn có như Live Chat, “thả” cảm xúc, bình luận đa luồng,… Họ dự kiến nâng cấp tính năng cá nhân hóa dành riêng cho các fan của từng đội bóng, chẳng hạn sau khi thiết lập CLB yêu thích thì tên người dùng trên Live Chat sẽ hiển thị cùng với huy hiệu đội bóng.

Sự kiện này diễn ra không lâu sau khi CLB Chelsea công bố thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với tập đoàn FPT vào tháng 4/2025. Trước FPT Play, truyền hình K+ là đơn vị sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam nhiều năm liền, nhưng họ đã công bố ngừng phát sóng từ ngày 1/1/2026 - đúng thời điểm đơn vị mới sở hữu bản quyền.