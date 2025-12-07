Dell và Lenovo thông báo tăng giá laptop với mức tăng gây sốc

Trong bối cảnh bùng nổ AI, các nhà cung cấp bộ nhớ dang tập trung nguồn cung vào bộ nhớ băng thông cao (HBM), làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và SSD dành cho người tiêu dùng - vốn có biên lợi nhuận tương đối thấp. Điều này đã dẫn đến sự tăng vọt về giá đơn vị và gia tăng áp lực chi phí.

Laptop Dell dự kiến có giá tăng đến 20%.

Như là kết quả của sự thay đổi, Lenovo và Dell đã chính thức thông báo cho người dùng doanh nghiệp rằng họ sẽ điều chỉnh giá do chi phí bộ nhớ tăng đáng kể. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm mới ra mắt vào năm 2026 sẽ có mức tăng giá, với ước tính của ngành cho thấy mức tăng lên tới 20%.

Giám đốc điều hành của Dell, Jeff Clarke, gần đây đã thừa nhận trong một cuộc gọi hội nghị dành cho các nhà phân tích rằng ông chưa bao giờ thấy giá bộ nhớ tăng nhanh như vậy, và không bất ngờ khi sự tăng giá sẽ được chuyển cho khách hàng cuối và ông không loại trừ khả năng định giá lại một số sản phẩm.

Báo cáo mới nhất cho biết giá máy tính xách tay và PC của Dell dự kiến ​​sẽ tăng từ 15% đến 20% sau giữa tháng 12, mức tăng chưa từng có.

Nhà sản xuất máy tính xách tay lớn nhất thế giới, Lenovo, gần đây cũng đã công bố tăng giá. Các báo cáo cho biết Lenovo đã thông báo với khách hàng rằng báo giá và giá hiện tại không còn hiệu lực do chuỗi cung ứng toàn cầu bị thắt chặt và chi phí bộ nhớ tăng đáng kể, ảnh hưởng đến giá phần cứng nói chung.

Lenovo cũng không thoát được cảnh tương tự.

Bắt đầu từ năm 2026, giá sẽ được điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Lenovo khuyến cáo khách hàng nên đặt hàng càng sớm càng tốt để đảm bảo mua được sản phẩm với giá hiện hành và tránh phát sinh thêm chi phí do điều chỉnh giá. Tuy nhiên, thông báo của Lenovo không nêu rõ mức tăng giá sản phẩm.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, nếu các thương hiệu chọn cách chuyển chi phí, giá máy tính xách tay dự kiến ​​sẽ tăng 5-15% vào năm 2026, gây áp lực thực sự lên nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.