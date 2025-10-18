Chip M5 biến iPad Pro thành “quái vật hiệu năng” mới của Apple

Điểm nổi bật nhất của iPad Pro mới chính là sự xuất hiện của chip M5 hoàn toàn mới, được Apple hứa hẹn mang lại “hiệu năng AI gấp 3,5 lần” so với mẫu iPad Pro năm ngoái. Bên cạnh đó, iPad Pro mới còn cải thiện đáng kể khả năng xử lý video.

iPad Pro M5 mở ra kỷ nguyên AI mới trên máy tính bảng.

iPad Pro M5 được Apple định vị như một bản nâng cấp cho những người dùng iPad Pro hoặc các mẫu cũ hơn chạy chip M1, thay vì là sản phẩm để người dùng iPad Pro M4 “phải ghen tị”. Ngoài chip mới, iPad Pro còn được trang bị modem di động C1X (với phiên bản di động) và chip N1 cho Wi-Fi, Bluetooth và Thread. Apple cũng đã cải thiện tốc độ đọc và ghi vào bộ nhớ, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh lên đến 50% chỉ trong 30 phút.

Giá khởi điểm cho phiên bản 11 inch là 999 USD, trong khi phiên bản 13 inch có giá khởi điểm 1.299 USD. Cả hai phiên bản đều có sẵn trong hai màu đen và bạc. Người dùng hiện đã có thể đặt trước sản phẩm trước khi máy lên kệ chính thức vào ngày 22/10.

Lần nâng cấp gần nhất của iPad Pro diễn ra vào tháng 5/2024, với thiết kế mỏng hơn, màn hình OLED cải tiến, phụ kiện mới và camera được nâng cấp. Chiếc iPad Pro đó cũng là sản phẩm đầu tiên sử dụng chip M4, điều này cho thấy Apple đang có xu hướng ra mắt chip mới cùng với máy tính bảng mới.

Các màu sắc của iPad Pro M5.

Việc nâng cấp sức mạnh cho iPad Pro là điều hợp lý khi Apple đang hướng thiết bị này trở thành một lựa chọn gần gũi hơn với máy tính xách tay. Với iPadOS 26, người dùng có thể thực hiện đa nhiệm một cách linh hoạt, và khi kết hợp với phụ kiện Magic Keyboard, iPad Pro có thể thực hiện nhiều tác vụ tương tự như MacBook. Mặc dù phần cứng của iPad đã bị kìm hãm bởi phần mềm trong nhiều năm, nền tảng này đang ngày càng mở rộng, hứa hẹn mang đến nhiều tính năng AI mới trong tương lai.