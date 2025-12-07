Apple phát tín hiệu cho người dùng iPhone lười lên đời iOS 26

Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi Apple ra mắt iOS 26 vào tháng 9. Mặc dù công ty chưa công bố số liệu chính thức về tỷ lệ áp dụng, các nhà phân tích cho biết chỉ khoảng 30% người dùng iPhone đã cập nhật lên phiên bản hệ điều hành mới nhất này.

Có nhiều lý do để người dùng cân nhắc nâng cấp lên iOS 26. Phiên bản mới mang đến nhiều tính năng hấp dẫn như Liquid Glass và Call Screening, cùng với những cải tiến về quyền riêng tư và bảo mật. Tuy nhiên, không ít người dùng vẫn cảm thấy do dự khi chuyển sang hệ điều hành mới, đặc biệt khi mọi thứ vẫn hoạt động ổn định.

Một trong những mối lo ngại chính là dung lượng lưu trữ, vì iOS 26 yêu cầu tới 20 GB dung lượng khả dụng để tải xuống. Ngoài ra, một số người cũng băn khoăn về ảnh hưởng đến thời lượng pin và không phải ai cũng thích giao diện Liquid Glass mới.

Bất chấp những lo ngại này, Apple đang nỗ lực khuyến khích người dùng nâng cấp lên iOS 26. Hiện tại, iOS 26 đã trở thành tùy chọn hàng đầu trên trang cập nhật, trong khi iOS 18.7.2 được liệt kê dạng “cũng khả dụng” bên dưới. Rõ ràng, Apple muốn tăng cường tỷ lệ cài đặt iOS 26 trên iPhone tương thích.

Mặc dù công ty vẫn phát hành các bản cập nhật bảo mật cho người dùng iOS 18, nhưng có thể trong tương lai gần, Apple sẽ ngừng cung cấp các bản sửa lỗi bảo mật cho phiên bản này, khiến iOS 26 trở thành lựa chọn duy nhất cho những thiết bị tương thích.

Trước khi iOS 26 được phát hành rộng rãi, Apple đã báo cáo rằng 88% tổng số iPhone và 81% tổng số iPad được phát hành trong bốn năm trước đó đang chạy iOS 18. Mặc dù tỷ lệ áp dụng iOS 26 hiện tại còn thấp, nhưng dự kiến sẽ tăng đáng kể trước khi năm nay kết thúc.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cập nhật lên iOS 26 ngay từ bây giờ. Những thay đổi về thời lượng pin chỉ là tạm thời, và có nhiều cách để giải phóng dung lượng lưu trữ nếu cần. Nếu vẫn e ngại về thiết kế Liquid Glass mới, Apple đang tiếp tục phát hành các phương pháp điều chỉnh để giao diện này trở nên thân thiện hơn.