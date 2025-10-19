Apple bất ngờ cắt giảm đơn hàng iPhone, chuyện gì đang xảy ra?

Đúng như dự kiến, báo cáo thường niên về việc Apple cắt giảm đơn đặt hàng iPhone đã được công bố. Lần này, nguyên nhân được cho là do nhu cầu iPhone Air yếu dù không có bằng chứng thực tế nào.

iPhone Air.

Thực tế, iPhone Air đã nhanh chóng hết hàng tại Trung Quốc chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, một báo cáo khác lại cho rằng thiết bị này là một thất bại. Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin cho rằng nhu cầu iPhone thấp hơn dự kiến ​​của Apple.

Theo Mizuho Securities của Nhật Bản, "Nhà Táo" đang điều chỉnh lại đơn đặt hàng sản xuất. Đến cuối năm 2025, báo cáo cho biết, Apple sẽ đặt hàng:

- Giảm 1 triệu iPhone Air

- Thêm 2 triệu iPhone 17

- Thêm 1 triệu iPhone 17 Pro

- Thêm 4 triệu iPhone 17 Pro Max

Công ty đầu tư này cũng cho biết, Apple đã tăng tổng sản lượng iPhone từ 88 triệu lên 94 triệu chiếc.

Tuy nhiên, những con số này không dựa trên bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Không thể dự đoán trước

Vấn đề là ngay cả khi các nhà phân tích có nguồn tin tốt trong chuỗi cung ứng, họ cũng sẽ không có nhiều nguồn. Vì Apple có thể di chuyển các đơn đặt hàng nên không thể chắc chắn về tình hình.

Thêm vào đó, "Táo Khuyết" không bao giờ công bố bất kỳ số liệu nào liên quan đến kế hoạch sản xuất hoặc doanh số iPhone. Hãng chỉ điều chỉnh tỷ lệ các mẫu iPhone sẽ sản xuất.

iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nhu cầu biến động. Ví dụ, Apple biết rằng hàng năm, mẫu iPhone Pro Max cao cấp nhất sẽ bán chạy nhất khi ra mắt.

Sau đó, nhu cầu thường giảm dần và chuyển sang các mẫu iPhone khác - hoặc gần đây nhất là iPhone 16e vào mùa xuân năm 2025. Do đó, việc sản xuất mỗi mẫu iPhone chắc chắn sẽ thay đổi trong suốt cả năm.