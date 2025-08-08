Đã đến lúc người mua iPhone nên “né” phiên bản này

Apple Intelligence đang âm thầm định hình lại cách thức lưu trữ trên các thiết bị Apple, và sự thay đổi này sẽ trở nên rõ ràng hơn với sự ra mắt của dòng iPhone 17 Pro vào mùa thu tới đây. Dung lượng 128 GB có thể sẽ trở nên lỗi thời, tương tự như dung lượng 64 GB đã từng bị loại bỏ cách đây 5 năm.

Apple Intelligence là lý do khiến bộ nhớ trong 128 GB trên iPhone không còn phù hợp.

Tất cả bắt nguồn từ những yêu cầu liên quan đến Apple Intelligence khi công cụ AI này của Apple yêu cầu 7 GB dung lượng lưu trữ để hoạt động, chưa tính đến ảnh chụp hay ứng dụng tải xuống. Chiến lược của Apple cho thấy họ thường thử nghiệm các tính năng cao cấp trên các mẫu cao cấp trước khi triển khai rộng rãi. Nếu 256 GB trở thành tùy chọn khởi điểm cho iPhone 17 Pro, có khả năng tùy chọn 128 GB sẽ sớm bị khai tử khỏi trên iPhone cơ bản từ năm sau.

Tại sao 128 GB không còn phù hợp?

Theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 17 Pro có thể được trang bị 12 GB RAM, tăng 50% so với 8 GB hiện có trên iPhone 16 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều quy trình nền, dữ liệu và hoạt động AI sẽ chiếm dụng không gian lưu trữ. Qua các trải nghiệm với Apple Intelligence, có thể nhận thấy các quy trình liên quan đến AI đã chiếm từ 12-15 GB.

Hệ thống camera cũng góp phần làm tăng áp lực lưu trữ. Dòng iPhone 17 Pro sẽ có camera tele 48 MP và khả năng quay video 8K, điều này khiến dung lượng lưu trữ cần thiết cho video và hình ảnh trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Về phần Apple, công ty đang tận dụng sự thay đổi này để gia tăng doanh thu. Hiện tại, 44% người mua iPhone sẵn sàng chi thêm tiền cho bộ nhớ cao hơn. Việc nâng cấp dung lượng lưu trữ từ 128 GB lên 256 GB không chỉ không làm giảm doanh thu mà còn có thể tăng lợi nhuận.

iPhone 17 Pro sẽ có hệ thống camera 48 MP trên tất cả các ống kính.

Theo Counterpoint Research, chi phí sản xuất chip nhớ hiện đã giảm, điều này cho phép Apple duy trì giá bán lẻ ổn định trong khi mở rộng biên lợi nhuận. Điều này cho thấy Apple đang kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất.

Dòng iPhone 17 Pro dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 9/9 với giá có thể tăng 50 USD (1,31 triệu đồng) so với phiên bản trước. Tuy nhiên, nếu Apple áp dụng dung lượng lưu trữ cơ bản 256 GB mà vẫn giữ mức tăng giá hợp lý, người tiêu dùng sẽ cảm thấy họ nhận được giá trị tốt hơn.

Cuối cùng, nếu đang có ý định nâng cấp lên dòng iPhone Pro của năm nay, hãy chuẩn bị ngân sách cho phiên bản 256 GB vì dung lượng này sẽ trở thành tiêu chuẩn mới. Sự chuyển đổi này không chỉ phản ánh thói quen sử dụng thực tế mà còn là bước tiến cần thiết trong kỷ nguyên smartphone AI.