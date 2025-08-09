Apple có thể sẽ sản xuất ốp lưng "silicone lỏng" cho iPhone 17

Mới đây, leaker @MajinBu đã đưa ra những thông tin mới về ốp lưng của iPhone 17, tiếp nối những tin đồn trước đó thường chỉ tập trung vào phần cắt camera. Lần này, Bu khẳng định mình có thông tin chi tiết về các mẫu ốp lưng do Apple thiết kế, và không có ý định bán sản phẩm của riêng mình.

Theo @MajinBu, ốp lưng mới sẽ được làm từ chất liệu mà Apple gọi là "Silicone lỏng". Mặc dù đã có các sản phẩm ốp lưng silicon lỏng từ các nhà sản xuất bên thứ ba, Apple hứa hẹn sẽ mang đến một "hiệu ứng thủy tinh lỏng" cho sản phẩm của mình. Chất liệu này được mô tả là có kết cấu mờ đục và mịn như satin, với một số biến thể khác nhau.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu ốp lưng được cho là của iPhone 17.

Tuy nhiên, Bu cũng chỉ ra rằng các mẫu ốp lưng này có thể dễ bám bụi, để lại dấu vân tay khi sử dụng và bị mòn ở các cạnh. Điều này gợi nhớ đến những vấn đề mà người dùng đã gặp phải với sản phẩm thay thế bằng da không thành công của Apple, vật liệu Finewoven, vào năm 2023. Những vấn đề này đã khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng Apple có thể hủy bỏ việc ra mắt sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý trong thông tin rò rỉ của Bu là các bức ảnh cho thấy ốp lưng iPhone có phần khoét dành cho nút điều khiển camera. Mặc dù Apple đã biết trước về việc giới thiệu nút điều khiển này trên dòng iPhone 16, nhưng lại không khoét phần này trên ốp lưng của mình, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về quyết định của hãng.

Mặt sau của mẫu ốp lưng mới dành cho dòng iPhone 17.

@MajinBu đã từng đưa ra những dự đoán đúng trước đây. Một trong những tuyên bố gần đây của leaker này cho rằng việc mở rộng cụm camera lồi trên iPhone 17 Pro có thể khiến Apple phải thay đổi logo, đã được xác nhận bởi nhiều tin đồn và rò rỉ khác.

Như vậy, thông tin về ốp lưng iPhone 17 đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, và nhiều người đang chờ đợi những thông tin chính thức từ Apple trong thời gian tới.