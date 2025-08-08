7 thứ khiến fan hâm mộ dốc cạn ví cho iPhone 17 Pro

Năm nay, Apple sẽ tung ra hơn 15 sản phẩm mới, bao gồm cả iPhone 17 Air siêu mỏng. Nhưng còn các mẫu iPhone 17 Pro hàng đầu của Apple thì sao? Dưới đây là 7 tính năng mới xịn sò, sẽ có trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

1. Chip A19 Pro

Apple sẽ một lần nữa nâng cấp iPhone Pro mới với chip dòng A mới và được cải tiến. Năm nay sẽ là chip A19 Pro.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ chạy chip A19 Pro.

Bộ vi xử lý tốt nhất của Apple sẽ được dành riêng cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, chiếc iPhone 17 Air mới sẽ chỉ có chip được cải tiến. Chip A19 sẽ được trang bị trên iPhone 17 tiêu chuẩn.

2. Camera trước 24MP và camera tele 48MP

Camera của iPhone ngày càng tốt hơn qua từng năm nhưng những cải tiến lớn của Apple thường chỉ tập trung vào camera sau.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, với dòng iPhone 17, Apple dự kiến nâng cấp camera trước từ cảm biến 12MP lên cảm biến 24MP hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại những cải tiến đáng kể.

Về camera sau, ống kính tele của cặp iPhone 17 Pro sẽ được nâng cấp lên 48MP - nâng cả 3 camera sau lên độ phân giải 48MP.

3. RAM 12GB, lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone

Sự ra đời của AI đã khiến RAM trên các thiết bị của Apple ngày càng trở nên quan trọng. Người dùng iPhone 15 hiểu rõ điều này hơn ai hết vì những hạn chế về RAM khiến thiết bị không tương thích với Apple Intelligence.

Apple dự kiến trang bị cho các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max RAM 12GB - lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Ảnh minh họa.

Đây là một cải tiến đáng kể, tăng 50% so với RAM 8GB của iPhone 16 Pro và sẽ đảm bảo hiệu suất nhanh hơn với Apple Intelligence và các tác vụ nặng khác.

4. Màn hình chống phản chiếu, chống trầy xước tốt hơn

Mặc dù iPhone 17 Air và iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ được trang bị một số tính năng màn hình vốn chỉ dành riêng cho phiên bản iPhone Pro nhưng Apple sẽ có một số nâng cấp mới cho dòng iPhone 17 Pro để bù đắp cho điều đó.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Năm nay, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được đồn đoán có màn hình chống phản chiếu, chống trầy xước tốt hơn.

5. Pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone 17 Pro Max

Nhiều người dùng iPhone Pro Max yêu thích kích thước và độ dày của chiếc iPhone khổng lồ này. Năm nay, iPhone 17 Pro Max sẽ dày hơn bao giờ hết để chứa một viên pin lớn hơn.

Ảnh minh họa.

Tin đồn cho biết, pin của iPhone 17 Pro sẽ vẫn giữ nguyên như năm ngoái. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn có thời lượng pin dài nhất trên một chiếc iPhone, iPhone 17 Pro Max đang trở thành một lựa chọn tốt hơn.

6. Thiết kế mới với khung nhôm, thanh camera và màu sắc đậm hơn

Giống như Apple đã làm với 16 mẫu iPhone Pro, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ thay thế cụm camera lồi truyền thống bằng một "thanh" camera.

Ảnh concept iPhone 17 Pro màu cam mới.

Cả 2 mẫu iPhone 17 Pro này cũng sẽ có khung máy được thiết kế lại, sử dụng chất liệu nhôm thay cho titan. Apple đã giới thiệu khung titan cho các mẫu iPhone Pro từ năm 2023, vì vậy sự chuyển đổi sang khung nhôm đặc biệt gây tò mò.

Một lợi ích rõ ràng của việc sử dụng khung nhôm là khiến cho các màu của iPhone 17 Pro trở nên đậm hơn với màu Cam và Xanh đậm mới.

7. Tản nhiệt cải tiến với buồng hơi

Cuối cùng, toàn bộ dòng iPhone 17 dự kiến được trang bị hệ thống tản nhiệt cải tiến, iPhone 17 Pro Max độc quyền sở hữu buồng hơi cùng tấm than chì.

Ảnh minh họa.

Động thái này phản ánh tầm quan trọng của Apple Intelligence đối với tương lai của iPhone. AI không chỉ đòi hỏi chip mạnh hơn và RAM lớn hơn mà còn cần tản nhiệt tốt hơn để duy trì hiệu suất tối đa.

Tổng kết các tính năng của iPhone 17 Pro

Danh sách các tính năng của iPhone 17 Pro này một lần nữa cho thấy việc mua sắm iPhone trong năm nay sẽ khó chọn lựa hơn. iPhone 17 Air siêu mỏng có vẻ khá hấp dẫn nhưng chắc chắn là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm tổng thể tốt nhất.