Pin iPhone 17 Air lộ diện với thành tích “khó tin”

Mặc dù tên gọi vẫn chưa được xác định chính thức, tuy nhiên nguyên lý thiết kế của thiết bị này vẫn không hề thay đổi: đó là một chiếc smartphone siêu mỏng. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ mỏng hơn các mẫu iPhone từng xuất hiện trong quá khứ.

iPhone 17 Air chỉ mỏng khoảng 5,5mm khi ra mắt.

Các tin đồn trước đây cho biết iPhone 17 Air sẽ được ra mắt trong một sự kiện riêng biệt của Apple, mặc dù vậy báo cáo mới cho thấy sản phẩm nhiều khả năng sẽ được giới thiệu cùng các mẫu iPhone mới khác ngay trong tháng 9 này. Độ mỏng của thiết bị sẽ đi kèm với một sự hy sinh về dung lượng pin khi Apple quyết định sử dụng pin mỏng hơn để đạt được mục tiêu thiết kế.

Giờ đây, báo cáo từ blog Naver của Hàn Quốc cho thấy cái nhìn đầu tiên về viên pin trên iPhone 17 Air. Đó là viên pin có hình chữ L quen thuộc, được bọc trong một lớp thép tương tự như pin của iPhone 17 Pro. Đặc biệt, viên pin này chỉ dày 2,49mm, tương đương với ba chiếc thẻ tín dụng xếp chồng lên nhau, một con số ấn tượng cho một chiếc smartphone hiện đại.

Tất cả nhờ thiết kế siêu mỏng của pin khi chỉ dày 2,49mm.

Về tổng thể, iPhone 17 Air sẽ có độ dày chỉ 5,5mm để trở thành một trong những smartphone mỏng nhất trên thị trường và là chiếc mỏng nhất của Apple từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc theo đuổi thiết kế siêu mỏng này đồng nghĩa với việc dung lượng pin cũng bị giảm xuống chỉ còn 2.900 mAh, thấp hơn nhiều so với mức 4.674 mAh của iPhone 16 Plus.

Mặc dù iPhone không nổi tiếng với dung lượng pin lớn hay thời gian sử dụng dài mà không cần sạc, Apple đã có những cải tiến đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là với các mẫu Plus và Pro Max. Trong khi pin iPhone 17 Air có thể nhỏ nhưng thực tế dung lượng 2.900 mAh vẫn là thành tựu đáng chú ý, đặc biệt khi so với những tin đồn trước đó cho biết pin sẽ chỉ đạt khoảng 2.500 mAh.