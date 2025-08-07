Đây là tính năng giúp kéo dài tuổi thọ pin iPhone nhưng ít người biết

Một trong những tính năng ít được đánh giá cao của iOS 26 là chế độ tiết kiệm pin thích ứng, giúp kéo dài tuổi thọ của iPhone bằng cách "điều chỉnh hiệu suất nhỏ để kéo dài thời lượng pin" - small performance adjustments to extend your battery life.

Việc giảm độ sáng màn hình và "cho phép một số hoạt động kéo dài hơn một chút" chỉ là hai ví dụ về cách thức hoạt động của tính năng này.

Ảnh minh họa.

Không giống như chế độ tiết kiệm pin hiện có, chế độ tiết kiệm pin thích ứng liên tục hoạt động "khi mức sử dụng pin của bạn cao hơn bình thường". Mặc dù đây là một tin tuyệt vời nhưng chế độ tiết kiệm pin mới này không khả dụng trên tất cả các iPhone chạy iOS 26.

Thay vào đó, tính năng này chỉ giới hạn ở những chiếc iPhone tốt nhất hỗ trợ Apple Intelligence — bao gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và dòng iPhone 16 hiện tại. Dưới đây là danh sách đầy đủ:

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 16e

- iPhone 16

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Pro Max

Nếu đang sở hữu một chiếc iPhone cũ hơn, chẳng hạn như iPhone 14 Pro Max, người dùng sẽ không gặp may vì chế độ tiết kiệm pin thích ứng là một tính năng được hỗ trợ bởi AI.

Dự kiến, dòng iPhone 17 sẽ cung cấp chế độ tiết kiệm pin thích ứng vì chúng sẽ chạy iOS 26 ngay khi xuất xưởng. Tuy nhiên, việc tính năng này chỉ được tích hợp độc quyền với Apple Intelligence quả là một điều đáng tiếc cho những ai chưa có.

Ảnh minh họa.

Điều thú vị là tính năng Call Screen mới trên iOS 26, cho phép sàng lọc các cuộc gọi điện thoại không được hỗ trợ bởi tính năng Apple Intelligence - chúng chỉ là một phiên bản nâng cấp của Live Voicemail.

Hiện tại, Apple vẫn giữ tính năng này độc quyền cho Apple Intelligence. Khả năng cao là chip A17 Pro và A18 được trang bị trên các iPhone gần đây đã được tối ưu hóa tốt hơn để xử lý tác vụ trên.

iOS 26 hiện đang có sẵn dưới dạng bản beta công khai, phiên bản đầy đủ dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay cùng thế hệ iPhone 17.