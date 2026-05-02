Năm 2029 sẽ là cột mốc nhân loại có thể "cải lão hoàn đồng", thoát ly khỏi lão hóa?

Trong khi hầu hết chúng ta vẫn coi cái chết là quy luật bất biến, nhà tương lai học Ray Kurzweil – lừng danh với những dự đoán chính xác đến kinh ngạc – lại khẳng định rằng chỉ khoảng 3 năm nữa, nhân loại sẽ bước vào thời kỳ mà tuổi thọ tăng nhanh hơn cả sự già hóa.

Con người sắp có thể thoát ly khỏi quy trình lão hóa vào năm 2029?

Ray Kurzweil không nói về phép màu, ông nói về toán học và sự tăng tốc của công nghệ y tế. Khái niệm "tốc độ thoát ly trường sinh" (longevity escape velocity) mà ông theo đuổi dựa trên một logic đơn giản: Khi y học tiến bộ, mỗi năm trôi qua, các giải pháp công nghệ sẽ giúp tuổi thọ trung bình của bạn tăng thêm nhiều hơn 12 tháng.

Ví dụ, nếu vào năm 2029, nhờ các liệu pháp gene và trí tuệ nhân tạo, tuổi thọ kỳ vọng của bạn tăng thêm 14 tháng trong khi bạn chỉ thực sự già đi 12 tháng, bạn đã chính thức "lấy lại" được 2 tháng sự sống. Theo ông Kurzweil, đây chính là khoảnh khắc con người bắt đầu "đi ngược" lại dòng thời gian sinh học về mặt chức năng.

Cựu kỹ sư Google tin rằng cột mốc này đang đến rất gần nhờ sự hội tụ của công nghệ sinh học mô phỏng và kỹ thuật mRNA. "Chúng ta đã tạo ra vắc-xin COVID chỉ trong 10 tháng, và thực tế chỉ mất 2 ngày để thiết kế nhờ giải mã hàng tỷ chuỗi mRNA. Tốc độ này sẽ còn tăng mạnh trong 5 năm tới", ông Kurzweil nhận định. Với ông, công nghệ hiện đại đóng vai trò là "cỗ máy gia tốc" giúp giải mã những bí ẩn lớn nhất của cơ thể người.

Tuy nhiên, ông Kurzweil cũng làm rõ một thực tế rằng "trường sinh" không có nghĩa là "bất tử". Tốc độ thoát ly trường sinh chỉ là một chỉ số thống kê dựa trên tính toán y tế. Một người có thể có tiềm năng sống đến 150 tuổi nhờ công nghệ, nhưng vẫn có thể đối mặt với rủi ro từ tai nạn hoặc những căn bệnh ngẫu nhiên chưa có lời giải.

Dù Kurzweil có bảng thành tích dự đoán đáng nể – từ sự bùng nổ của Internet, Wi-Fi đến việc máy tính đánh bại đại kiện tướng cờ vua – nhưng dự báo về tuổi thọ lần này vẫn vấp phải nhiều hoài nghi. Thách thức lớn nhất không nằm ở phòng thí nghiệm, mà ở khả năng tiếp cận.

Nhà tương lai học Ray Kurzweil.

Lịch sử cho thấy, tiến bộ y tế thường không đi đôi với sự phổ cập đồng đều. Bệnh lao đã có thuốc chữa hàng thập kỷ nhưng vẫn lấy đi mạng sống của hàng triệu người mỗi năm do thiếu hụt hạ tầng y tế. Liệu "tốc độ thoát ly trường sinh" sẽ là đặc quyền của một nhóm nhỏ hay là bước tiến chung của cả nhân loại?

Dù câu trả lời là gì, tầm nhìn của ông Kurzweil vẫn mở ra một cuộc tranh luận nảy lửa về việc liệu chúng ta có đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng sinh học lớn nhất lịch sử loài người hay không.