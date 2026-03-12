Thông tin đầy bất ngờ về iPhone Fold

Sau nhiều năm đồn đoán, tên gọi chính thức của iPhone màn hình gập vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi từ cộng đồng mạng. Trong khi nhiều người vẫn gọi sản phẩm này là iPhone Fold, một nguồn tin từ Trung Quốc mới đây cho biết tên gọi chính thức có thể là iPhone Ultra.

Bộ ba sản phẩm "Ultra" cao cấp được Apple ra mắt trong thời gian tới.

iPhone Ultra sẽ là một phần trong bộ ba sản phẩm mang thương hiệu Ultra mà Apple dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, bao gồm iPhone Ultra, AirPods Ultra và MacBook Ultra. Theo thông tin rò rỉ, giá khởi điểm của iPhone Ultra sẽ là hơn 10.000 CNY (khoảng 38,23 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất có thể lên tới hơn 20.000 CNY (khoảng 76,46 triệu đồng). Nếu thông tin này chính xác, phiên bản cơ bản sẽ có giá thấp hơn dự kiến, nhưng sự chênh lệch giá giữa mẫu rẻ nhất và đắt nhất vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Trong khi đó, AirPods Ultra được cho là phiên bản nâng cấp của AirPods Pro, với điểm nhấn chính là tính năng tích hợp camera, còn MacBook Ultra sẽ là chiếc MacBook đầu tiên sử dụng màn hình cảm ứng OLED.

Đúng như tên gọi Ultra, tất cả các sản phẩm này sẽ là những lựa chọn đắt nhất trong các dòng sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là những tin đồn chưa được xác nhận, vì vậy người dùng nên tiếp cận thông tin này một cách thận trọng.