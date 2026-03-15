iPhone Fold: Rò rỉ mới nhất về giá bán, RAM ‘khủng’

iPhone Fold được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn cho thị trường smartphone gập vốn còn khá nhỏ.

Một mẫu iPhone Fold. Ảnh: PhoneArena

Trong nhiều năm qua, các hãng Android đã liên tục thử nghiệm và cải tiến điện thoại gập, nhưng phân khúc này vẫn chưa thực sự bùng nổ. Các chuyên gia cho rằng sự tham gia của Apple có thể thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Không chỉ nhờ sức hút của thương hiệu iPhone, Apple còn được cho là đang chuẩn bị một công nghệ màn hình mới giúp khắc phục nhược điểm lớn nhất của điện thoại gập: nếp gấp khó chịu xuất hiện ở giữa màn hình.

Nếu những tin đồn này chính xác, iPhone Fold có thể trở thành một trong những smartphone gập hoàn thiện nhất từng xuất hiện trên thị trường.

Màn hình lớn như tablet, thiết kế gập kiểu “cuốn sách”

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, iPhone Fold sẽ sử dụng thiết kế gập dạng “book-style”, tương tự nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay. Khi mở ra, người dùng sẽ có một màn hình lớn gần giống tablet, khi gập lại, thiết bị hoạt động như một chiếc smartphone thông thường.

Màn hình bên trong được cho là có kích thước khoảng 7,8 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ như xem video, làm việc đa nhiệm hoặc chơi game. Trong khi đó, màn hình phụ bên ngoài, còn gọi là cover screen, dự kiến có kích thước 5,5 inch, đủ lớn để sử dụng nhanh các chức năng cơ bản mà không cần mở máy.

Về sức mạnh xử lý, thiết bị được cho là sẽ trang bị con chip Apple A20 Pro, thế hệ vi xử lý mới do Apple tự thiết kế. Con chip này sẽ được sản xuất bởi TSMC trên tiến trình 2 nanomet, một bước tiến quan trọng trong công nghệ bán dẫn.

Một điểm đáng chú ý của A20 Pro là việc sử dụng công nghệ transistor Gate-All-Around (GAA). Đây là thế hệ transistor tiên tiến hơn so với kiến trúc FinFET đang phổ biến hiện nay.

Với thiết kế Gate-All-Around, cổng transistor bao quanh toàn bộ bốn phía của kênh dẫn, thay vì chỉ ba mặt như trước. Điều này giúp giảm đáng kể hiện tượng rò rỉ dòng điện, một trong những vấn đề lớn của chip bán dẫn khi kích thước transistor ngày càng nhỏ.

Khi rò rỉ điện giảm xuống, chip có thể duy trì hiệu suất cao hơn trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn. Đồng thời, dòng điện dẫn tối đa cũng được cải thiện. Đây là lượng dòng điện mà con chip có thể mang khi transistor hoạt động ở trạng thái mở hoàn toàn.

Drive current càng cao thì chip có thể đạt tốc độ xung nhịp cao hơn, đồng nghĩa với hiệu năng xử lý nhanh hơn. Nhờ đó, iPhone Fold không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm năng lượng, một yếu tố rất quan trọng với thiết bị màn hình lớn.

RAM ngang flagship Pro

Một báo cáo mới từ trang công nghệ Hàn Quốc The Bell cho biết iPhone Fold sẽ được trang bị 12GB RAM chuẩn LPDDR5X. Mức dung lượng này tương đương với những flagship cao cấp nhất của Apple.

Cụ thể, iPhone Fold sẽ có cùng dung lượng RAM với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đồng thời cũng trùng với mức RAM dự kiến trên thế hệ kế nhiệm là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Các chip bộ nhớ này được cho là sẽ do Samsung cung cấp, điều không quá bất ngờ khi tập đoàn Hàn Quốc hiện là một trong những nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới.

Dung lượng RAM lớn sẽ đặc biệt hữu ích đối với thiết bị màn hình gập, bởi người dùng thường sử dụng chế độ đa nhiệm với nhiều ứng dụng chạy đồng thời trên màn hình lớn.

Ba tùy chọn bộ nhớ và mức giá “kỷ lục”

Theo nguồn tin từ leaker Instant Digital trên Weibo, Apple dự kiến sẽ cung cấp iPhone Fold với ba tùy chọn bộ nhớ lưu trữ khác nhau.

Phiên bản cơ bản sẽ có dung lượng 256GB, tiếp theo là 512GB, và cao nhất là 1TB. Đây là cấu hình quen thuộc trên các dòng iPhone cao cấp hiện nay.

Về giá bán, trang công nghệ Macworld cho biết mức giá khởi điểm của iPhone Fold có thể lên tới 1.999 USD cho phiên bản 256GB. Phiên bản 512GB dự kiến có giá khoảng 2.199 USD, trong khi model 1TB có thể đạt 2.399 USD.

Nếu những con số này chính xác, iPhone Fold sẽ trở thành chiếc iPhone đắt nhất từng được Apple bán ra thị trường. Tuy nhiên, mức giá này không phải là điều quá bất ngờ khi xét đến công nghệ màn hình gập, cấu hình cao cấp và chi phí nghiên cứu phát triển khổng lồ.

Sự xuất hiện của iPhone Fold có thể mang lại tác động lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp smartphone gập. Trong nhiều năm qua, phân khúc này vẫn được xem là thị trường ngách, với lượng tiêu thụ còn khá khiêm tốn so với smartphone truyền thống.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự tham gia của Apple có thể giúp thay đổi hoàn toàn cục diện. Thương hiệu iPhone có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và nếu Apple thành công với thiết bị gập đầu tiên, thị trường có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Một số chuyên gia dự báo lượng smartphone gập xuất xưởng trên toàn cầu trong năm nay có thể tăng khoảng 30%. Điều đó cho thấy ngành công nghiệp này đang chuẩn bị bước sang một chương mới, nơi điện thoại gập không còn là sản phẩm thử nghiệm, mà trở thành thiết bị phổ biến trong đời sống công nghệ.