Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thiết kế rò rỉ mới nhất của iPhone Fold khiến iFan náo loạn

Sự kiện: iPhone màn hình gập

Theo một nguồn tin trên mạng xã hội X, đây là những gì các nhà sản xuất phụ kiện nghĩ về hình dáng của iPhone Fold.

Mới đây, tài khoản có tên Sonny Dickson trên mạng xã hội X đã đăng tải hình ảnh về thiết kế tin đồn của iPhone Fold. Hình ảnh này khá phù hợp với các thông tin trước đó.

Hình ảnh CAD của iPhone màn hình gập.

Theo đồn đoán, những hình ảnh rò rỉ mới này có khả năng đến từ ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện, củng cố thêm tuyên bố trước đó về việc iPhone Fold khi mở ra sẽ giống với iPad mini.

Những hình ảnh mới của Dickson đều cho thấy thiết kế khi mở và đóng. Một hình ảnh cho thấy máy sẽ có một camera selfie dạng "đục lỗ" ở giữa mặt trước, đi kèm một camera khác ở phía trên bên trái khi mở ra.

Cả hai bản vẽ đều cho thấy cùng một thanh camera ở mặt sau. Thanh này có hai camera, đi kèm đèn flash riêng biệt.

Tuy nhiên, những thiết kế mới này đều thống nhất về việc bố trí camera theo chiều ngang. Chúng cũng cho thấy các nút điều chỉnh âm lượng được di chuyển sang bên trái của thiết bị.

Apple được kỳ vọng sẽ ra mắt iPhone Fold vào tháng 9/2026. Chúng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

iPhone màn hình gập sẽ "thắng" đối thủ nhờ tính năng này
iPhone màn hình gập sẽ "thắng" đối thủ nhờ tính năng này

"Giấc mơ" về một chiếc iPhone màn hình gập không nếp gấp của Apple đã không còn quá xa vời.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Vy - Apple Insider ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
iPhone màn hình gập Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN