Thiết kế rò rỉ mới nhất của iPhone Fold khiến iFan náo loạn

Mới đây, tài khoản có tên Sonny Dickson trên mạng xã hội X đã đăng tải hình ảnh về thiết kế tin đồn của iPhone Fold. Hình ảnh này khá phù hợp với các thông tin trước đó.

Hình ảnh CAD của iPhone màn hình gập.

Theo đồn đoán, những hình ảnh rò rỉ mới này có khả năng đến từ ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện, củng cố thêm tuyên bố trước đó về việc iPhone Fold khi mở ra sẽ giống với iPad mini.

Những hình ảnh mới của Dickson đều cho thấy thiết kế khi mở và đóng. Một hình ảnh cho thấy máy sẽ có một camera selfie dạng "đục lỗ" ở giữa mặt trước, đi kèm một camera khác ở phía trên bên trái khi mở ra.

Cả hai bản vẽ đều cho thấy cùng một thanh camera ở mặt sau. Thanh này có hai camera, đi kèm đèn flash riêng biệt.

Tuy nhiên, những thiết kế mới này đều thống nhất về việc bố trí camera theo chiều ngang. Chúng cũng cho thấy các nút điều chỉnh âm lượng được di chuyển sang bên trái của thiết bị.

Apple được kỳ vọng sẽ ra mắt iPhone Fold vào tháng 9/2026. Chúng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 của Samsung.