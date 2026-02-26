Tương lai của iPhone Fold sẽ đi về đâu?

Nhiều nguồn tin cho rằng Apple có thể trình làng iPhone Fold vào năm 2026 nhưng đến thời điểm hiện tại, các dấu hiệu rò rỉ quan trọng vẫn khá mờ nhạt. Với quy mô chuỗi cung ứng khổng lồ của Apple, việc thiếu vắng những hình ảnh linh kiện hay bản dựng sản xuất khiến không ít người đặt câu hỏi liệu kế hoạch này có thực sự diễn ra đúng lịch trình hay không.

Ảnh concept iPhone Fold.

Trước đây, mỗi khi Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, đặc biệt là iPhone, những thông tin về linh kiện, khung máy hoặc mô hình giả thường xuất hiện khá sớm khi dây chuyền sản xuất tăng tốc. Chính vì vậy, việc chưa thấy dấu hiệu tương tự từ iPhone Fold khiến nhiều nhà phân tích tỏ ra thận trọng, đồng thời cho rằng thiết bị này có thể đang gặp trở ngại về phát triển hoặc lịch ra mắt.

Chuỗi cung ứng lớn thường kéo theo rò rỉ sớm

Một nguồn tin mới đây tiết lộ rằng quá trình sản xuất thử nghiệm iPhone 18 Pro đã bắt đầu — hoàn toàn phù hợp với lịch ra mắt dự kiến vào mùa thu. Trong khi đó, iPhone Fold lại gần như vắng bóng trong các thông tin từ chuỗi cung ứng. Nếu đúng kế hoạch, sản phẩm đang phải bước vào giai đoạn sản xuất kiểm định tương tự.

Ảnh concept iPhone Flip.

Thông thường, vòng đời phát triển phần cứng của Apple trải qua nhiều bước như EVT (kiểm định kỹ thuật), DVT (kiểm định thiết kế) và PVT (kiểm định sản xuất). Những rò rỉ thường xuất hiện ở giai đoạn PVT khi Apple bắt đầu chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Việc chưa xuất hiện linh kiện, bản CAD hay mô hình cho thấy iPhone Fold có thể vẫn chưa tiến đến giai đoạn này hoặc đang được bảo mật chặt chẽ hơn bình thường.

Điều này trái ngược với nhiều sản phẩm khác của Apple. Ví dụ, trước khi một mẫu iPhone hoặc iPad ra mắt, người dùng thường thấy hàng loạt ảnh chụp linh kiện như mô-đun camera, khung kim loại hay bản dựng thiết kế xuất hiện trên mạng. Những dấu hiệu này gần như chưa xảy ra với iPhone màn hình gập.

Về mặt lợi ích cho người dùng, việc sản phẩm chưa bước vào sản xuất hàng loạt có thể là tín hiệu tích cực. Apple vốn nổi tiếng với chiến lược ra mắt khi công nghệ đã đủ chín muồi. Nếu hãng đang trì hoãn, điều đó có thể nhằm đảm bảo độ bền bản lề, tối ưu phần mềm hoặc giảm rủi ro lỗi phần cứng — những vấn đề từng khiến nhiều smartphone màn hình gập gặp tranh cãi trong giai đoạn đầu.

iPhone Fold có thể bị trì hoãn hoặc chưa phải ưu tiên chính

Một số nguồn tin cho rằng, Apple đã thử nghiệm nhiều hướng phát triển smartphone màn hình gập trong vài năm qua, từ iPhone gập dạng sách, iPhone dạng gập vỏ sò đến iPad hoặc MacBook màn hình gập. Việc tồn tại nhiều nguyên mẫu có thể khiến thông tin rò rỉ trở nên rối rắm và khó xác nhận.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, yếu tố kinh doanh cũng có thể ảnh hưởng tới tiến độ. Smartphone màn hình gập thường có giá cao và nhu cầu chưa thực sự lớn so với iPhone truyền thống. Điều này khiến Apple có thể chọn chiến lược phát triển chậm hơn để tránh rủi ro về doanh số, đồng thời tập trung vào các hướng công nghệ khác như “spatial computing” — lĩnh vực đang được hãng nhấn mạnh thông qua các thiết bị thực tế hỗn hợp.

Từ góc nhìn người dùng, câu hỏi lớn đặt ra là liệu điện thoại màn hình gập có thực sự mang lại lợi ích rõ ràng. Thiết bị dạng này hứa hẹn kết hợp smartphone và máy tính bảng trong cùng một sản phẩm, giúp đa nhiệm tốt hơn hoặc mở rộng không gian màn hình. Tuy nhiên, thân máy sẽ dày hơn, cấu trúc phức tạp và đôi khi phải đánh đổi về camera hoặc pin.

Một số chuyên gia cũng cho rằng smartphone màn hình gập đang đứng giữa hai xu hướng: một bên là smartphone truyền thống ngày càng mạnh mẽ, bên kia là các nền tảng điện toán không gian cho phép mở rộng màn hình ảo mà không cần phần cứng lớn. Nếu công nghệ thực tế hỗn hợp phát triển nhanh, vai trò của điện thoại màn hình gập có thể thay đổi đáng kể.

Ở thời điểm hiện tại, việc thiếu rò rỉ rõ ràng khiến nhiều người nghiêng về khả năng iPhone Fold chưa sẵn sàng cho năm 2026, hoặc sẽ ra mắt với số lượng hạn chế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.